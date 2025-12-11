Photo : Kazumi Oda

モジュラーシンセ＋ラジオ＋カセットテープで「モジュカセ」、DIYで爆誕。

ここ数年、ハマりにハマっていたガジェット、カセットテープDJ、そしてモジュラーシンセ。それは好事家だけのマニアックな世界。コロナパンデミック、生成言語AIの攻勢の中で、あえて「手を動かして創造する２大ジャンル」と勝手に定義づけていました。

｢カセットテープ｣でDJする人の集まりに行ってみた

AI時代に、なぜモジュラーシンセ？──渋谷で開催｢Patching for Modular｣に注目

音の水路に身を任せ〜モジュラー・シンセの“今”が交差｢Patching for Modular｣

そこにギズモード総編集長である自分がハマるのにはそれなりに経緯があるのですが、それはともかく、ある時ふと思ったのです。

「毎回毎回、モジュラーシンセとカセットテープ、別々の趣味としてやるの面倒じゃね？ ひょっとしたらこれ、魔合体できるジャンルなんでは？」

そんな怠惰かつ天才的（？）な発想がきっかけで組み上がったのが、この「モジュカセ」システム。要はシンセサイザー機能を持ったラジカセです。

なぜ今、こいつを公開するのか。それは、来る12月17日（水）、筆者である私（ギズモード総編集長・尾田和実）がコイツを担いで初ライブをするからです。できたてホヤホヤのこの「モジュカセ」が火を吹く（物理的には吹きません）、最初で最後の（？）プロトタイプ稼働を目撃してほしいのです。

Image : モ水忘年会

Modular Wednesday 〜モ水忘年会〜 日時：12月17日（水） 19:00 - 22:00 場所：SHIBUYA OTO 料金： \1000 (+1D) ※ピザ＆ケーキあり 出演：KAT / kazumioda / お雑煮 / ysm / SAKANA 詳しい内容はこちら

ライブの主役はあくまで“モジュラー”。僕は黒子としてガジェットたちを繋ぐだけ。では、当日ステージで唸りを上げる、愛すべきフランケンシュタイン・システムの中身を紹介しましょう。

さて──機材紹介の前に、ひとつ原点を思い出しておきたいのです。

そもそもラジカセって何なのか？

あらためて考えてみると意外とシンプルで、「ラジオ」＋「カセットプレイヤー」＋「ステレオスピーカー」という“三種の神器”がひとつの箱にまとまった、自己完結ガジェットの原点みたいな存在なんですよね。

なら、この三要素を全部モジュラーケースの中に実装してしまえば、概念的にも物理的にもラジカセを“再構築”できるのでは？──そんな勢いだけの発想から生まれたのが今回のモジュカセです。

Photo : Kazumi Oda

では、そのラジカセの魂を宿した3つのセクションを紹介していきましょう。

ラジカセの魂、「テープと電波とスピーカー」

モジュール種類：カセットテープ・プレイヤー

ERROR INSTRUMENTS LOOPMAN 2（オランダ）

アムステルダムの狂気、Error Instruments。市販のカセットプレーヤーに、駆動モーターをボルテージ制御するためのボードを合体させた新しい「楽器」。もしモジュラーシステムにカセットプレイヤーを組み込みたいならこれ一択。テープの回転速度を電圧でグワングワン操る感覚は、一度味わうと病みつきです。

モジュール種類：FMラジオ

Holocene Electronics Air-Wave Modulation Source（韓国）

横にちょこんと出たアンテナでこれがなんなのかおわかり？ そう、正真正銘のFMラジオです。ラジオがないと「ラジカセ」って見立てにならないですからね。見つけた時は思わずガッツポーズをしてしまいましたよ。ノイズやボイスを楽器として演奏に組み込もうという画期的なモジュール。

モジュール種類：スピーカー

Stoel MUSIC SYSTEMS MINI SPEAKER（アメリカ）

モジュラーに組み込めるスピーカーはないものか、と探し回ったらありました。ステレオにするため思わず2台買いのミニスピーカー。ラジカセにスピーカーがないなんてありえないですからね。音質的にもパワフル、モジュラーシンセの電圧感を十分に感じさせてくれる専用スピーカー。

世界のリズムを刻む、グルーヴの心臓部

モジュール種類：シーケンサー

NONO MAJOR TOM（イタリア）

イタリア・フィレンツェ発。大きなダイヤルの操作で、フレーズやタイミングを変更できるシーケンサー。子供でも遊べる使いやすさに、スネアやハットのタイミングを微妙にずらす機能がついているのがニクイ。ディアンジェロやJ・ディラのようなグルーブも作れる強力な司令塔。

モジュール種類：サンプラー

Bastl Instruments Citadel WAVE BARD（チェコ）

僕がつねにイチ推しし続けているチェコのアート集団、Bastl Instrumentsの新作。「ビートを作る」のではなく、「ビートが自然に生まれる」のを体感できるクリエイティブなサンプラー。アイディアに煮詰まったらコイツの出番です。

モジュール種類：サンプラー

Squarp Instruments Rample Turbo（フランス）

フランスらしいソリッドな音質とかしこいルックスの小型サンプラー。リズムをまずコイツで組まなければ音楽ははじまらない。コンパクトだけどいくつあってもいい頼もしい相棒。

無限の宇宙を閉じ込めた、漆黒の拡張機能

モジュール種類：バーチャル・シンセサイザー

4MS MetaModule（アメリカ）

PC上でバーチャルに結線したモジュラーシンセをそのまま1台のモジュラーの中に収めることができる「メタ・モジュール」。つまり、コイツの中身は実質「無限大」ってことです。多数のノブ操作で大胆な変調もできる、ポートランドが生んだ化け物的シンセサイザー。

モジュール種類：エフェクター

Poly Effects Hector Black（オーストラリア）

南半球・メルボルンからやってきた、電源を入れないとスタンリー・キューブリックの映画に出てきそうな真っ黒な画面のコイツ。ひとたび立ち上げるとタッチディスプレイで自在に結線できる万能エフェクター／シーケンサーとして大活躍。宇宙の漆黒の闇のような広大なエコーから変態的な変調までこなす、漆黒のアシスタント。

こうして並べてみると、欧州、米国、豪州、韓国と、まさにモジュラー・ワールドツアー。

Photo : Kazumi Oda

そしてふと気づいたんですが、モジュラーシンセの中にラジオとカセットデッキとスピーカーを全部ぶち込んだ「モジュカセ」って、ひょっとして世界初の発明なんじゃないですか？

それに世界初ってだけでなく、実際便利なんです。なにせスイッチ入れて、パッチケーブルで好みのモジュールに配線すれば、音楽聴いたり、演奏したり、曲のアイディアまとめたりがワンストップでできちまいます。ま、バッテリーは内蔵できなかったので、電源は必要なんすけどね。

これはヤバい、誰かに真似される前に特許庁へ走らねば…！

その前に、まずは水曜日のSHIBUYA OTOへ走ります。皆さん、現場でお会いしましょう。