岡山に“ミニオンズのコンセプトショップ”誕生へ！ デニムとコラボしたオリジナルグッズが登場
映画『怪盗グルー／ミニオンズ』シリーズでおなじみのミニオンズとデニムをコンセプトにしたオフィシャルコーナーショップ「ミニオン 倉敷 ベース in デニムストリート」が、12月19日（金）から、岡山・倉敷市の美観地区内にある倉敷デニムストリートの店舗内にオープンする。
【写真】普段使いにぴったり！ トートバッグなどオリジナルグッズ一覧
■デニムの街にオープン
今回オープンする「ミニオン 倉敷 ベース in デニムストリート」は、デニムのオーバーオールがトレードマークのミニオンたちをモチーフにした、楽しいオリジナルグッズを多数展開するオフィシャルコーナーショップ。
店頭には、メインビジュアルをデザインした「底はぎポーチ」や「ミニトートバッグ」、「巾着デニム」、「デニムリュック」、「ぬいぐるみ」に加え、親子コーデが満喫できる「ロングTシャツ」や「児島オーバーオール」などが並ぶ。
また、本ショップのオープンを記念してノベルティプレゼントキャンペーンも実施。ミニオンズ商品を2500円（税込）以上購入した人は、1人1会計につき数量限定の「ポストカード（全2種）」1点がランダムでもらえる。
