山形県川西町では、農業を学ぶ高校生と地元の小学生が１年を通してコメ作りを行っています。

【写真を見る】育てたご飯のお味は？ 農業を学ぶ高校生と地元の小学生がコメ作り 農業に興味を！（山形・川西町）

きょうはその集大成。自分たちで育てたお米を一緒に味わいました。

県立置賜農業高校では、地元の小学生に農業に興味を持ってもらおうと、毎年米作りを通した交流活動を行っています。

今年も高校生が講師となって小学生と雪若丸の田植えをしたり、施設を見学したりするなどコメができるまでの流れを一緒に体験しました。

きょうは協力して田植えをしたコメを味わう特別な日。はじめに置賜農業高校・生物生産科の３年生２人が授業を行い、これまでの学びを振り返りました。

■自分たちで育てたお米の味は？

そして勉強のあとは、お待ちかねの給食の時間！みんなで育てたご飯のお味は？

児童「おいし～」

児童「柔らかさとか味も違うしおいしい」

■苦労とやりがいを感じてほしいと...

講師を務めた高校生の一人、髙橋雄征さんは実家の米農家を継ぐため現在、農業を学んでいます。

近年、後継者不足などの課題があるなかでコメ作りの苦労とやりがいを感じてほしいと子どもたちと交流を続けてきました。

児童「普段食べている米も誰かが頑張って作ったコメなんだなと思った。１粒１粒大切に食べていきたい」

県立置賜農業高校 生物生産科３年 髙橋雄征さん「（児童たちが）かわいくて嬉しい。安心で安全なお米を作れる農家になりたいという思いが強まった」

高校生も小学生も学びを深めお米の大切さを改めて感じる交流会となりました。