蟹座は好きバレしてもOK！ありのままの自分で◎天秤座は不安な恋に終止符を　12/12〜12/27【下弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

12月12日は下弦の月。下弦の月から上弦の月までのまでの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんは出会いが欲しいなら、いつもと違う場所へ。片思いさんはもっと積極的にアプローチを。カップルさんはイメチェンしてお相手をドキドキさせて♡

♡ツラ恋の処方箋

日常からの脱出が恋愛運アップのカギ。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんは妄想するだけで満足せずに行動を起こしましょう。カップルさんは頭の中で「きっと、こうなるよね」って暴走せずに、お相手の意思確認を。

♡ツラ恋の処方箋

恋ってね、夢のように思えても現実だからね！

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんは過去の恋の傷を今と未来に重ねちゃダメ。傷を乗り越えた大人の自分で恋しよう！ カップルさんは察してほしがるより、言葉で伝えたほうが早い！

♡ツラ恋の処方箋

いつか誰かが助けてくれるのを待っていても、何も起こりませんよ！

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんは好きな人に“好きバレ”したっていいじゃない？ そこからが始まり。カップルさんはもっと柔軟にお相手との間で起こることを受け止めましょう。

♡ツラ恋の処方箋

もっと自由に楽しく！

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんはモテるかどうかで動かなくていい。自分のままでいきましょう。カップルさんはお相手に喜んでもらうことばかり考えず、自分ファーストで！

♡ツラ恋の処方箋

ワガママかな？ くらいが、むしろ愛されたり。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんは「私はこうだから」っていう枠をとっぱらうと、恋が近づきそう。カップルさんは「フツーはこうでしょ」をお相手に押し付けないように。

♡ツラ恋の処方箋

ルールって変わっていくものだから。

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは幸せになりたいなら、不安な恋に終止符を打つときかも。カップルさんは自分だけで悩みを抱え込まないほうがいいみたい。お相手にぶつけてみたら？

♡ツラ恋の処方箋

自分1人で苦しまないでね。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんはパートナーがいない人同士でつるむのをやめて、1人行動を！ カップルさんは2人の関係で悩みがあっても、友人に相談するのは控えて。

♡ツラ恋の処方箋

大人の恋は、自分で決める！

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんは恋したいなら、ちゃんと遊ぶ時間を作ること！ カップルさんは仕事を頑張るのもいいけれど、お相手との時間はロマンティックに過ごしましょうね。

♡ツラ恋の処方箋

ステキな恋をしたいなら、心の余裕は必要です。

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんは恋したいなら、もっと不真面目になってもいいんですよ！ カップルさんはお相手にも都合があり、計画通りにはいかない現実を受け入れたほうが楽。

♡ツラ恋の処方箋

思うようにならない恋を楽しめたら、幸せ。

■星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは片思いのお相手へのアプローチは控えめがいいみたい。カップルさんは問題があったとしても、今は白黒つける時期じゃなさそう。様子を見て。

♡ツラ恋の処方箋

焦らなくても、答えは出るべきときに出ます。

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんは婚活や恋活に励まないで。自然に任せたほうがよさそう。カップルさんはなんでもかんでもお相手にしてあげなくてもいいんですよ。

♡ツラ恋の処方箋

もっと自分勝手でいいんですよ！

（藤島佑雪）