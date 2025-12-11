熊本市議会で「政務活動費」の増額を検討する議論がスタートしました。

【写真を見る】議員報酬とは別に支給される「政務活動費」って何？ 物価・人件費高騰で熊本市議会「月額20万円」から増額検討

物価高や人件費の上昇を理由としていますが、市民はどう受け止めているのでしょうか。

政務活動費とは？

政務活動費は、議員の調査研究や政策立案のために支給されるものです。

熊本市議会では月額 約68万円の議員報酬とは別に、月額20万円の政務活動費が支給されています。

政務活動費 見直しへ

12月5日、熊本市議会の主要会派のトップが集まる場で、大石議長が政務活動費の見直しについて提案しました。

熊本市議会 大石浩文議長「近年の物価や人件費の高騰により、政務活動の質を維持するための財源が圧迫されている。交付額の改定を行う必要がある」

熊本市議会では2001年の制度開始以来24年間、政務活動費の支給額を据え置いてきましたが、見直しに向けて、市の有識者会議に意見を求めることを提案したのです。

多くの会派が賛成した一方、反対の声もありました。

自民党 坂田誠二団長「もう少し上げるのが当然」

熊本自民 澤田昌作団長「適切な価格に見直すということなので、我々も異論はない」

公明党 浜田大介団長「物価高騰、人件費の上昇を考えると妥当でないかと」

市民連合 西岡誠也団長「この5年間で10%程度人件費が上がっているというデータがある」

共産党 上野美恵子団長「市民生活を考えると、議会が政務活動費を今の時点で上げて良いのか、もうちょっと慎重に検討して良いのでは」

結局、賛成多数で見直しに向けた議論がスタートしました。

この動きを街の人はどう受け止めているのでしょうか。

「必要経費」「私たちの賃金は？」そもそも「わからない」

60代「必要経費だと思う。私たちのために活動してくれるなら見直しは良いのでは」

70代「年金はほとんど変わらない。そんな中で政務活動費の見直し?おかしいよ」

60代「みんな上がっている。何にしても。議員さんが使うお金も上がっているだろうが、私たちの賃金が上がらない限りは、わが身を切ってほしい」

一方で、議員の仕事自体がわからないという声もありました。

30代「上がっただけ、何かに還元してもらえるのかな?地域活動とか?議員さんの仕事が分からないので。ごめんなさい」

議長の収支報告書を見てみると･･･

大石議長が提出した、昨年度（2024年度）の収支報告書です。

支出のうち最も多いのが「調査研究費」。視察で使った交通費や宿泊費が計上されています。

ただ、残額の欄には「95万円」の記載があります。

熊本市議会では昨年度、議員47人に対して総額1億1280万円の政務活動費が支給されましたが、使い切ったのは17人でした。

議長を含む残り30人の残額はあわせて1325万円あり、市に返還されました。

専門家が語るポイント「透明性と有効性」

政務活動費を返還する議員が多い中で、進み始めた増額の議論。専門家はどう見るのでしょうか？

熊本大学で政治学が専門の、伊藤洋典教授に聞きました。

熊本大学 伊藤洋典教授「残額が多くならないように。無駄に使う必要はないが『余った、余った』があまりにも多いと、政務活動費いらないのでは?ということになるので、使い方をきちんと考えることは大事」

伊藤教授は、政務活動費の増額は議会の活性化につながる可能性があるとしながらも、こう強調します。

伊藤教授「議員活動がきちんと行われているか、活性化しているか。市民側がどう見るか。透明性と有効性が守られているかがポイント」

他の政令市 最低額は10万円 最高額は･･･

全国に20ある政令市の中で、政務活動費が最も高いのは大阪市の「57万円」、最も低いのは相模原市の「10万円」です。

「20万円」の熊本市は上から17番目です。

政務活動費を見直す動きは他の市でもみられます。

岡山市の支給額は今年度、月額13万5000円から「21万8000円」となり、熊本市を抜きました。

政務活動費の原資は税金であり、見直しには慎重な議論が求められます。