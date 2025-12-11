俳優渡辺大（41）が11日、インスタグラムを更新。出演する舞台「醉いどれ天使」を父渡辺謙（66）が観覧したことつづった。

同舞台は現在、大阪・新歌舞伎座で公演中。「本日のマチネ（昼公演）は親子参観でした」と切り出すと、「高校の文化祭を見に来た以来の参観で、始まる前から変なテンションになってしまいました」と報告。

「40代になって、少しは役者として変化していった姿を見せられたかな、と」と続け、「直接会ったのに『感想、LINEで送るよ』なんだそりゃ！笑 何はともあれ、ありがとうございました」と感謝の言葉を添えた。

「14日までの大千穐楽まで走り切ります！皆さま、ぜひお越しください！」とアピールし、楽屋前での父とのツーショット写真、主演の北川宏光（40）、大鶴義丹（57）との4ショット写真を投稿した。

同作は、故黒沢明監督と三船敏郎さんが初タッグを組んだ名作の舞台化。北山演じる闇市を支配する若いやくざ松永と、渡辺演じる貧乏な酔いどれ中年医者真田とのぶつかり合いを通じて、戦後風俗を鮮やかに描き出したヒューマニズムあふれる力作。今回は演出を深作健太氏が担当。

21年には松永を桐谷健太（45）、真田を高橋克典（60）、演出三池崇史氏で上演されている。