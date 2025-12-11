お笑いコンビ、マヂカルラブリーの野田クリスタル（39）が11日、都内で「フォールアウト」シーズン2のジャパンプレミアに登壇した。

終末後の世界を描いた大人気ゲームの実写化ドラマで、シーズン1は世界中で1億人以上が視聴した。待望の新シーズンが17日からPrime Videoで独占配信される。

この日は主人公ルーシー・マクレーン役の英女優エラ・パーネル（29）が、父ハンク・マクレーン役のカイル・マクラクラン（66）、製作総指揮のジョナサン・ノーラン氏（49）と来日。パーネルは初来日で「スーツケース1つ分、空にして持ってきた。靴でもお洋服でもバッグでも、何でも買いたい」と日本でのショッピングを心待ちにした。

シーズン2ではシーズン1の舞台「ウェイストランド（荒れ果てた地上の世界）」から、終末後の活気あふれる都市「ニューベガス」へ視聴者を誘う。野田は同シリーズの大ファンで「もともとゲームが好きで。あのゲームがどうやって実写になるんだろうと思っていたら、ドラマがこんなに超えてくるかというくらいおもしろかった」と熱弁を振るった。

さらに3人に向かって「私、実は非常に筋肉があります。非常に筋肉もりもりです。フォールアウトに出ても、違和感がないのではないでしょうか。シーズン3があるのであれば、スケジュールを空けさせていただいてもよろしいでしょうか」と直訴。パーネルから「100％、絶対大丈夫です」とお墨付きをもらうと、「よし！勝ち取った！出られそうです」と、半ば強引に次回作への出演権をゲット？ していた。