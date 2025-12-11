女子ゴルフの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が１１日、茨城ＧＣで行われたダンロップスポーツマーケティング主催のイベント「ゼクシオドリームカップ プロアマコンペ」に参加した。

今季は５月にパナソニックオープンで１年７か月ぶりの３勝目。メルセデス・ランキング４３位でシード権を獲得した。来季に向けて「大きく目標を持つより、フェアウェーキープ率とか１つ１つ小さい目標をクリアしていきたい。ドライバーがウェアウェーに行ってくれないと勝負にならなかったので、頑張りたい」と見据えた。

来年２月１８日に「君の救世主になりたくて！」でＣＤデビューする。９日にレコーディングを終え「めちゃめちゃアイドルソングを作ってくださったので、超楽しみです！ ポップなアイドルソングでサビがいい」と猛アピール。歌手１年目となる来年の目標は「セカンドシングルを出したい」とウキウキ。「レコード会社からオファーされてＣＤを出せるなんて人生でないこと。だから、やれることはやろうと思う」と言い切った。

来月１７日にファンミーティングを開催し、同３１日には女子プロの臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）とのアイドルユニット「ちぇるなな」のライブを行う。「歌の練習を頑張ります。イベント、絶対に来てくださいね！」と熱く呼びかけ、来年もゴルフとアイドルの二刀流を貫いていく。