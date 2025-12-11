ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７２ｂｐ、伊６９ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:16時点）（%）
ドイツ 2.858
フランス 3.577（+72）
イタリア 3.549（+69）
スペイン 3.312（+45）
オランダ 2.993（+14）
ギリシャ 3.466（+61）
ポルトガル 3.177（+32）
ベルギー 3.351（+49）
オーストリア 3.118（+26）
アイルランド 3.046（+19）
フィンランド 3.197（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
