ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７２ｂｐ、伊６９ｂｐ

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:16時点）（%）
ドイツ　　　　2.858
フランス　　　3.577（+72）
イタリア　　　3.549（+69）
スペイン　　　3.312（+45）
オランダ　　　2.993（+14）
ギリシャ　　　3.466（+61）
ポルトガル　　　3.177（+32）
ベルギー　　　3.351（+49）
オーストリア　3.118（+26）
アイルランド　3.046（+19）
フィンランド　3.197（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）