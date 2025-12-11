日本プロ麻雀協会に所属している浅井堂岐（39）が脳血管疾患のため入院中であることを、浅井の母親が報告した。

【映像】浅井堂岐の病状＆母親との2ショット

プロ麻雀のチーム対抗戦リーグ「Mリーグ」に参戦しているセガサミーフェニックスに所属している浅井。12月4日の第2試合に出場するも、試合終了後にふらつき、座り込む様子が放送された。その後、所属チームはXで、「浅井堂岐選手は体調不良のため病院を受診しております」と報告。心配の声が寄せられていた。

10日に更新された浅井のXでは、「浅井堂岐の母です。いつも堂岐を応援していただきましてありがとうございます。この度、本人からファンの皆さまに自身の状態をお知らせしたい。と希望があり、代理で投稿をいたしております。堂岐は脳血管疾患のため入院中となります。一歩ずつとはなりますが、着実に復帰に向けて歩みを進めており、意識もある状況です。当面の間は療養に専念いたしますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも浅井堂岐、セガサミーフェニックスへの応援よろしくお願い申し上げます。」と、浅井の母親が現在の様子を明かした。 この投稿に、同じくMリーガーの松本吉弘が、「めちゃくちゃ心配。ただ、Mリーグの会場でみんながいる中早期の対応が出来たのが本当に不幸中の幸い。」とコメントした他、「一日も早いご回復を心よりお祈りしております」「驚きで言葉が出てきません」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）