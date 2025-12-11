職場にはいろんな人がいると思いますが、厄介な人物に目をつけられると仕事にも支障をきたしてしまいますよね。それが男性の場合、さらに面倒な展開になるようで……。

今回は、恋愛感情があると勘違いされて恐怖を感じた女子社員がセクハラで先輩を訴えた話をご紹介いたします。

恋愛感情はないのに勝手に勘違い

「職場の先輩のことを仕事面では尊敬していましたが、それを恋愛感情があると勘違いされてしまったことがあります。2人きりになると『今日もかわいいね』『仕事終わりに飲みに行こっか』と誘われるため、先輩という関係性もあって断れなくて、仕方なくついて行くしかありませんでした。次第に勘違いはエスカレートしていき、ボディタッチまでしてくるように。そして『君の気持ちを尊重して妻とは離婚することにしたよ』と、なんと奥さんと別れたと言うんです……。もはや恐怖すら感じたので、上司にセクハラ被害を受けていると相談しました。

すぐさま呼び出された先輩は、私に対して『お前のために離婚までしたんだぞ!?』『お前だって俺のこと好きだっただろ！』とキレてきて、手に負えない状態に。上司も危険だと判断したのか、私とは一切関わることができないように配慮した処分をしてくれました。はっきりと断れなかった私にも非があるのかもしれないけど、一度も好意があるとは言ってないのに、なんでここまでの勘違いができるのでしょうか……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 先輩だと嫌だと思ってもなかなか断れないですよね。それを自分に好意があると勘違いして、勝手に離婚されてもどうすることもできないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。