「優しい」のは誰にでも。恋愛に進めない男性の“見極めポイント”３つ
“優しいのに恋が進まない男性”に出会った経験はありませんか？
実はその優しさ、あなた“だけ”に向けられたものではない可能性も。
確かに誰にでも優しくできる男性は魅力的に見えますが、恋人候補としては慎重に見極めたいところです。
そこで今回は、優しいけど恋愛に進めない男性の“見極めポイント”を紹介します。
境界線が曖昧で“特別扱い”ではないかも
誰に対しても丁寧で気さくなタイプは、距離の詰め方が上手。
だからこそ、特別扱いとの違いがわかりにくく、勘違いが生まれやすくなります。
「返信が早い」「気遣ってくれる」などの行動が、他の女性にも同じなら“脈あり判断”は慎重にすべきです。
自分の意思より“調和”を優先してるだけかも
人間関係を円滑にするのが得意な反面、恋愛では踏み込んだ決断が苦手な男性もいます。
「どっちでもいいよ」「君の好きにしていいよ」と優しく聞こえる言葉も、裏を返せば主体性の不足。
関係が曖昧なまま進まない原因になる可能性が高いです。
衝突を避けるために“本音を隠している”だけかも
優しい男性ほど、女性のことを傷つけまいとして本音を飲み込む傾向があります。
ですが、本音を出さないまま距離を縮めるのは難しく、関係が停滞する理由に。
「気を悪くしないかな？」と過剰に気をつかう男性は、深い関係に進む前に壁を作りがちです。
“優しい”は魅力のひとつですが、恋愛においてはその使い方こそが見極めポイント。
あなたを特別に扱う姿勢があるのか、未来に向けて一歩踏み出す覚悟があるのか。
その２つが揃って初めて、その優しさは“本命サイン”になります。
🌼ライバルに負けない…。モテる男性の「恋愛対象になる方法」