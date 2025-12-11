玩具市場拡大の牽引役、「キダルト消費」で成長加速する銘柄群を追え ＜株探トップ特集＞
―大人買いとSNSを通じた情報共有や交流で市場を牽引、「推し活」ブームも追い風に―
11月下旬から小売り各社や大手ECで開催された「ブラックフライデーセール」を皮切りに、今年も 年末商戦がスタートした。現在商戦真っ只中だが、物価高が続くなかでの「守りの節約消費」と、ボーナス支給や年末イベントによる「攻めのご褒美・ギフト需要」が同時に顕在化しているといわれている。
こうしたなか、年末年始で1年の売上高の約4割を占めるといわれている 玩具業界も、12月2日に日本玩具協会と東京玩具人形協同組合が今年のクリスマスおもちゃの最新トレンドを発表する「クリスマスおもちゃ」トレンド記者発表会を開催するなど年末商戦にかける意気込みは強い。今年は6月に「ニンテンドースイッチ2」が発売されたことから、ゲーム関連市場への影響も期待されている。
その玩具業界で、ここ数年大きなトレンドの変化が起こっている。「キダルト消費」と呼ばれる消費行動がそれで、現在の玩具市場の牽引役の一つともなっている。そこで今回は「キダルト」をキーワードに注目銘柄を見てみたい。
●少子化でも玩具市場は拡大続く
少子化の進行や市場の成熟の影響で、厳しい時代を迎えている印象を受ける玩具業界だが、市場規模は拡大傾向にある。日本玩具協会が今年6月に発表した2024年度の日本の玩具市場規模は、前年度比7.9％増の1兆992億4300万円となった。玩具市場は23年度に1兆190億9300万円と初めて1兆円を超えたが、24年度はそれを更に上回り4年連続で過去最高を更新した。直近10年間では35.9％も増加したことになる。
同協会によると、カードゲームやハイテク系トレンドトイ、ぬいぐるみ、コレクショントイ、雑貨などが特に伸びが顕著で、これらはいずれもキダルト層や インバウンド層などに人気の商品が揃った商品ジャンルであるという。また、こうした需要はこれまで以上に幅広い商品ジャンルに拡散しつつあることが見て取れるとしている。
●「キダルト消費」とは
市場の拡大に貢献するインバウンド層やキダルト層だが、「インバウンド」に比べて「キダルト」にはなじみのない人が多いのではないだろうか。
「キダルト」とは、「子ども（kid）＋大人（adult）」の造語で、子どもの頃に楽しんでいた遊びや玩具に、大人になって再び興味を持ち楽しむ人たちを示す。主に玩具業界で使われている言葉で、これまで、「玩具」というと子どものためのものというイメージだったが、30代から40代の大人になっても、自由に玩具を楽しむ大人たちのことがそう呼ばれている。
一括りにはできないものの、子どもに比べて経済力があることから、いわゆる「大人買い」ができることや、コレクター志向が強いのがキダルトの消費の傾向だ。自分の興味の対象に積極的におカネを使うことから、多少高額になっても手に入れられるほか、単価が安い商品であれば大量に購入できる。また、SNSなどで、積極的に情報共有や交流を行う傾向があるのも特徴で、共通の趣味を持つ人と一緒に楽しむことを重視する人も多い。近年の「推し活」ブームも後押しする。
●日本トイザらスはキダルト専門店を展開
近年では玩具業界もキダルトによる消費を意識しており、国内の展示会やイベントでは、多くの大人向け商品が展示されるようになった。また、メーカー各社は大人が自分のために買いたくなる商品を積極的に展開。販売店では日本トイザらスが37店舗でキダルトコーナーを展開しているほか、キダルト専門店を4店舗展開するなど業界を挙げてキダルト消費の取り込みに力を入れている。