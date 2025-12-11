原爆投下から80年、被爆者の身元を特定するための初めての研究が進んでいます。今も引き取り手のない遺骨の新たな手がかりとなる可能性があります。



神奈川県横須賀市。

大学で、戦後初めてとなる研究が行われています。



■神奈川歯科大学 大平寛 准教授

「この中に毛髪を溶かす試薬を入れていきます」



鑑定しているのは、80年前、原爆で犠牲になった人の「遺髪」。広島市から依頼を受け、DNAの抽出を試みています。





■神奈川歯科大学 大平寛 准教授「原爆で亡くなった方で、80年も長い間身元が分からない遺髪や遺骨があると思うので、何らかのお手伝いができればと思って引き受けた」広島市の平和公園にある原爆供養塔。引き取り手のない約7万の遺骨が眠っています。このうち812人分は、名前などが分かっていながら遺族が見つかっていません。広島市は毎年、納骨名簿を作成し手がかりを探してきました。これまで1000を超える遺骨が遺族に引き渡されましたが、引き取り手が現れるケースは年々減少しています。そこで、市はことし初めてDNA型での身元の特定に乗り出しました。火葬された遺骨の鑑定は難しいものの、遺髪であれば可能性があると判断したためです。■神奈川歯科大学 大平寛 准教授「抜けた期間が長ければ長いほどDNAがなくなっちゃうんですね。1本は無理かもしれないけど、複数本あれば可能性はある」きっかけは、ある遺族からの問い合わせでした。納骨名簿にある「鍛治山ミチ子」という名前。「"鍛治山初枝"の間違いではないか」と市に連絡があったのです。初枝さんはミチ子さんの姉で、当時、妹の服を身につけていた可能性があるといいます。市は骨つぼに入っていた遺髪を大学に持ち込み、鑑定を依頼。11月下旬から作業が続いています。■神奈川歯科大学 大平寛 准教授「早ければ1週間以内にはできるんですけど、さすがに今回は難しいです。80年というのは途方もない長い時間経過していますからね」12月中旬をめどに鑑定の可否を判断し、成功すれば初枝さんの妹のDNA型と照合する予定です。80年間、遺族を待ち続ける原爆供養塔の遺骨。新たな手がかりとなることが期待されています。【スタジオ】原爆供養塔の遺骨は火葬されているので、DNA型鑑定は難しいとされていました。しかし、骨つぼの中に「遺髪」がある犠牲者もいることがわかり、毛髪なら可能性があるのでは、ということで鑑定が始まりました。鑑定をすすめる大平准教授によると、これまで鑑定したなかで最も古い毛髪でも数年前のもので、80年前のものは未知数だということです。広島市によると原爆供養塔には、ほかにも10人程度、遺髪が残っている犠牲者がいるということで、今回の鑑定が成功した場合、ほかの遺族からも依頼があれば鑑定するとしています。【2025年12月11日放送】