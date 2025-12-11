人気健在！広島駅に大阪・関西万博公式ストア期間限定オープン
大阪・関西万博の公式ストアが12月11日から期間限定で広島市にオープンしました。閉幕後も、万博人気は健在です。
■塚原美緒記者
「万博の感動をもう一度！広島駅にミャクミャクが登場しました」
JR広島駅に期間限定でオープンしたのは大阪・関西万博の公式ストア5か所です。
公式ライセンス商品、約120点が並びます。
■ジェイアールサービスネット広島・坂口璃果さん
「万博に足を運べなかった方もいらっしゃると思いますし、皆様に万博のことを楽しんでいただこうということでこのたび開催します」
■大阪から来た客
Q「何時頃に来られました？」
A「朝5時半」
Q「朝5時半！？」
A「買えなかったのが買えるかなと思って」
Q「広島なら？」
A「はい」
■奈良から来た客
A「万博が終わってからミャク活をし始めるようになりまして」
Q「ミャク活とは？」
A「ミャクミャク様を追いかけている活動」
多くの人が向かったのは、購入個数に制限のあるキーホルダーのコーナーです。
■塚原美緒記者
「早速レジ前に列ができていますね。みなさん思い思いの品を手にされています」
■大阪から来た客
「欲しかったものが見つかってうれしいです」
■三原から来た客
「万博の時にグッズ買いそびれたものがあったので、ちょっと悔しかったので、うれしいです、とっても」
朝5時半から並んだという人も…
■大阪から来た客
「満足です」
新幹線口の出店は12月13日までで、入場のための整理券が配布される予定です。
【2025年12月11日放送】