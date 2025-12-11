12月16日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 「休み方改革」
◆テーマ【休み方改革】
日本人は休み下手！？休養の取り方を改めよう！
日々、仕事や家事・育児で積み重なる疲労。
ある調査によると日本人のおよそ8割が
疲れを感じているというデータも…
今回は「休み方改革」について、DEEPに語らいます。
▼「休む＝睡眠」の考え方は間違い！？
▼8年間担当したニュース番組を卒業したホラン千秋は「休み」の概念が苦手…
▼滝沢眞規子はプライベートと仕事の線引きが難しい…疲れすぎると〇〇すらできなくなる！？
▼椿鬼奴がスロット・お酒以外で見つけたリフレッシュ方法
▼休養サイクルに取り入れるべき「活力」って？
▼“疲れたから休む”ではなく“先に休んでおく”オフファーストの考え方
家族や友達にも話してこなかったかもしれないＤＥＥＰなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
ファーストサマーウイカ
ゲスト
吉村崇 /
片野秀樹(休養学者)、滝沢眞規子、椿鬼奴、ホラン千秋 ※50音順