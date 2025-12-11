「休み方改革」

◆テーマ【休み方改革】

日本人は休み下手！？休養の取り方を改めよう！

日々、仕事や家事・育児で積み重なる疲労。

ある調査によると日本人のおよそ8割が

疲れを感じているというデータも…

今回は「休み方改革」について、DEEPに語らいます。

▼「休む＝睡眠」の考え方は間違い！？

▼8年間担当したニュース番組を卒業したホラン千秋は「休み」の概念が苦手…

▼滝沢眞規子はプライベートと仕事の線引きが難しい…疲れすぎると〇〇すらできなくなる！？

▼椿鬼奴がスロット・お酒以外で見つけたリフレッシュ方法

▼休養サイクルに取り入れるべき「活力」って？

▼“疲れたから休む”ではなく“先に休んでおく”オフファーストの考え方

MC

上田晋也

メンバー

ファーストサマーウイカ

ゲスト

吉村崇 /

片野秀樹(休養学者)、滝沢眞規子、椿鬼奴、ホラン千秋 ※50音順