大阪・南港エリアに新ホテル誕生…咲洲庁舎に全263室 ユニバーサルシティ駅へのシャトルバスも
大阪・南港エリアの大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）に新たなホテル『リブマックスさきしまコスモタワーホテル』が、10日にオープンした。全国197棟のホテルやリゾートを展開する株式会社リブ・マックスが運営する。
【写真多数】イイかも…USJも近いホテル 充実した客室
さきしまコスモタワーの7〜17階に入居し、全263室（2026年春 サウナ施設・約90室増設予定）。全ての客室が35平方メートル以上あり最大6人まで宿泊可能で、関西の夜景を一望できる。
「世界から大阪へ 大阪から世界へ」をコンセプトにさまざまな趣向が凝らされ、「千房 コラボレーションルーム」「サクラクレパス コラボレーションルーム」や、朝食ビュッフェなども充実する。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）最寄りの「ユニバーサルシティ駅」へのシャトルバスも運行する。
■リブマックスさきしまコスモタワーホテル
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目14-16
トレードセンター前駅2番出口より徒歩約3分
コスモスクエア駅より徒歩約7分
車でのアクセス：
天保山方面：大阪港咲洲トンネル咲洲側出口より約1分
客室タイプ
コンフォート和洋室（35平方メートル）167室
スイートファミリールーム（35平方メートル）65室
デザイナーズコーナーツインルーム（35平方メートル）29室
コラボルーム（35平方メートル）2室
計263室
※2026年春 サウナ施設・約90室増設予定
