「孤立出産は危険」

内密出産を独自に導入している熊本市の慈恵病院は、この1年間で過去最多となる22人の赤ちゃんが内密出産で生まれたと明らかにしました。

熊本市の慈恵病院は、病院だけに身元を明かして匿名で出産する「内密出産」を受け入れています。

内密出産による初めての出産から4年を迎える前に、病院側が記者会見を開き、この1年間に内密出産で生まれた赤ちゃんは過去最多の22人に上ったと明らかにしました。

母親が関東から来た赤ちゃんも

慈恵病院 蓮田健院長「これまでに、帝王切開が10件発生した。孤立出産は非常に危険な行為なので、陣痛が来る前にそうした母子を病院で保護するという意味では、手前みそだが、内密出産は意義深いと思っている」

慈恵病院で内密出産によって生まれた赤ちゃんは、合わせて60人になりました。

内密出産を巡っては、今年3月から東京の賛育会病院も制度を導入しましたが、母親が関東から来て生まれた赤ちゃんも、この1年で6人いるということです。

内密出産は法制化されていないことから、蓮田院長は出自情報の収集や管理など運営面での難しさがあるとして、法制化など国による公的な保障の必要性を指摘しました。

慈恵病院の新生児相談室 蓮田真琴室長は「女性たちは自分の人生ですごく大切な時に一番頼るべき家族に頼れない状況にある。すごく悩んで勇気を振り絞って病院に来ている」と現状を明かしました。

【相談窓口一覧】

妊娠や出産、産後の養育について悩んでいる人は、以下の窓口で相談を受け付けています。

いずれも、熊本市民でなくても相談できます。

＜相談窓口＞

■「にんしんSOS熊本（エスオーエス くまもと）」

080-9068-7528 24時間いつでも対応

■熊本市の「妊娠内密相談（にんしん ないみつ そうだん）センター」

096-366-3060 午前8時半～午後5時15分

メール（naimitsusoudan＠city.kumamoto.lg.jp）

※夜間や休日、祝日の電話は「にんしんSOS熊本」と連携、メールは次の営業日に対応

■福田病院（ふくだ びょういん）母子サポートセンター＝熊本市中央区

096-322-2995 日曜と祝日除く午前9時～午後5時半

※「母子（ぼし）サポートセンターに相談（そうだん）です」と伝えてください

メール（info@fukuda-hp.or.jp）

■中高生妊娠相談（ちゅうこうせい にんしん そうだん）※18歳以下なら誰でも相談可能

・福田病院（ふくだ びょういん）＝熊本市中央区

096-322-2995 日曜と祝日除く午前9時～午後5時

メール（info＠fukuda-hp.or.jp）

・まつばせレディースクリニック＝熊本県宇城市

0964-34-0303 日曜と祝日除く午前9時～午後5時

・菊陽（きくよう）レディースクリニック＝熊本県菊陽町

096-213-5656 日曜と祝日除く午前9時～午後5時

・ソフィアレディースクリニック水道町＝熊本市中央区

096-322-2996 日曜と祝日除く午前10時～午後5時

■慈恵病院（じけい びょういん）「赤ちゃんとお母さんの相談係」＝熊本市西区島崎6丁目1-27

0120-783-449 24時間いつでも対応

※慈恵病院は「こうのとりのゆりかご」と「内密出産（ないみつ しゅっさん）」に対応しています

■賛育会病院（さんいくかい びょういん）＝東京都墨田区太平3-20-2

03-3622-1651 祝日や年末を除く月曜～金曜 午前9時～午後4時

※賛育会病院は「ベビーバスケット」と「内密出産（ないみつ しゅっさん）」に対応しています。