「すみません、みなさま。ありがとうございます。あたたか〜い、うれしい!」

12月11日、「南海キャンディーズ」の山里亮太が、MCを務める朝の情報バラエティ番組『DayDay.』（日本テレビ系）に復帰した。番組の欠席が続いていた山里に対して、一部の視聴者から過労が心配されている。

「山里さんは8日から、体調不良で番組を欠席していました。9日には、Xで《体調不良で、少しばかりお休みさせていただいています。また戻った際にはどうぞよろしくお願いします》と投稿しています。山里さんの欠席を受け、9日は東野幸治さん、10日はアンジャッシュの児嶋一哉さんが、代打でMCを務めました」（スポーツ紙記者）

番組冒頭、山里が「ただいま戻りました」とあいさつすると、拍手で迎え入れられた。無事、復帰を果たしたが、山里が欠席して以降、Xでは

《山ちゃん、働き過ぎだよ》

《今週いっぱい休むとか少しゆっくりしたほうがいいよ 朝の生放送とかストレス半端ないでしょ》

《毎日多忙で寒さもあるだろうし、体あっての仕事です。休める時には休みましょう》

など、心配する声が聞かれていた。どうやら、山里のスケジュールが注目されたようだ。

「月曜日から金曜日まで『DayDay.』、土曜日は『土曜はナニする!?』（カンテレ制作、フジテレビ系）と、週6日生放送の情報番組のMCを務めています。さらに水曜日の深夜には2時間、生放送のラジオ番組でパーソナリティを担当しています。これだけ生放送をこなすのが、かなりハードなのは間違いありません。最近は、SNSで山里さんがほっそりして見えることを指摘する声もありましたし、今回の件であらためて多忙ぶりが注目されてしまいました」（芸能記者）

かつては、よしもと芸人の「ブサイクランキング」で3年連続1位となり、“嫌われキャラ”として認知されていた山里。近年は、MCとしての仕事が増えたが、そんな彼の好調ぶりは、ある有名人からも気にかけられていた。

「2018年のバラエティ番組『アウト×デラックス』（フジテレビ系）で、マツコ・デラックスさんが、山里さんのトークスキルを評価しつつ、『そこが、この人が各局から便利扱いされてる所以なんです。私はそれをもう、本当にどうにかしたいと思ってるんですけど』と、テレビ局から引っ張りだこ状態になっていることを心配していたのです。制作サイドから頼りにされる反面、当時から働きすぎを案じていたのでしょう。

実際、2025年4月に、ダウンタウンの浜田雅功さんが体調不良で休業中も、山里さんがバラエティ番組『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS系）の代打MCを務めていました。レギュラーの仕事に加え、ピンチヒッターとしての需要も高いようです」（同前）

年の瀬になり、慌ただしくなる時期。毎朝、元気な姿を見せ続けることを期待したい。