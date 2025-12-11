櫻坂46・井上梨名＆武元唯衣、“いのちゅけ”コンビにBuddies歓喜「泣いた」
櫻坂46が9〜10日、神奈川県・ぴあアリーナMMで「13th Single BACKS LIVE!!」を開催。ユニットブロックでは、二期生の井上梨名と武元唯衣による“いのちゅけ”コンビが「One-way stairs」を披露し、会場を沸かせた。
【写真】櫻坂46「13th Single BACKS LIVE!!」ライブフォト
ユニットブロックでは、「心の影絵」を小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月が、「風の音」を遠藤光莉、大沼晶保、幸阪茉里乃、増本綺良、小田倉麗奈がパフォーマンス。その後、井上と武元が2人で登場し、「One-way stairs」を力強く披露すると、客席からは大きな歓声が上がった。
井上と武元はメンバーの中でも特に親交の深いことで知られ、幸阪の「時代はいのちゅけ」という発言で話題になったこともある。井上の卒業を控える中での2人のパフォーマンスということもあり、Buddies（櫻坂46ファン）からは「『One-way stairs』がいのちゅけで鳥肌」「いのちゅけの One-way stairs には泣いた」「めちゃくちゃクールでカッコよかった」といった反響が寄せられていた。
【写真】櫻坂46「13th Single BACKS LIVE!!」ライブフォト
ユニットブロックでは、「心の影絵」を小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月が、「風の音」を遠藤光莉、大沼晶保、幸阪茉里乃、増本綺良、小田倉麗奈がパフォーマンス。その後、井上と武元が2人で登場し、「One-way stairs」を力強く披露すると、客席からは大きな歓声が上がった。