【カービィのエアライダー】ホロライブ・風真いろは作の「オレマシン」が超高騰 “〇〇万”超えの高級車に「ハイブランド車で草」
「ホロライブ」所属のVTuber・風真いろはさんが、10日に自身のチャンネルでライドアクションゲーム『カービィのエアライダー』（Nintendo Switch 2）を実況。自分でデコレーションしたマシンが高額で取引され驚いた。
【動画】風真いろはさんが作ったマシンが超高額に
『カービィのエアライダー』には、マシンを自由にデコレーションできる「オレマシン」という機能があり、いろはさんは本機能を使ってマスコットキャラの「ぽこべぇ」を描いたマシンを作成。タレ目がかわいい顔や尻尾、風呂敷まで細かくデザインされており、完成度の高い出来栄えになった。
そして、このマシンがゲーム内の「オレマシン市場」に出品されると、ファンや配信を見ていたリスナーがこぞって購入し、マシン価格はどんどん上昇。出品時は数千マイル（ゲーム内通貨の単位）だったマシンが、1時間も経たずに40万マイルを超える高級車に変貌した。
あまりの高騰っぷりにいろはさんも「そんなことある!?」と声を上げ、ファンからは「ハイブランド車で草」「高騰はっやｗ」「ぽこべぇは高級車」「みこめっとと同じ流れにｗ」など笑いのコメントが流れている。
引用：YouTubeチャンネル「Iroha ch. 風真いろは - holoX -」
