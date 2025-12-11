DOMOTOが「愛のかたまり」、キンプリが「koi-wazurai」を！ 『CDTVライブ！ライブ！』3大Fes.第1弾・歌唱楽曲発表
音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）が、12月に3週連続で“3大Fes.”を放送。12月15日18時30分放送の第1弾「クリスマス LOVE SONG Fes.」より、全出演アーティストの歌唱楽曲が発表された。
【写真】堂本光一＆堂本剛が“DOMOTO”として初の雑誌表紙！ 「anan」に最上級のホリデールックで登場
3週連続で“3大Fes.”の第1弾は「クリスマス LOVE SONG Fes.」では、豪華アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露し、LOVE SONG Fes.を盛り上げる。
このたび、総勢22組のアーティストが届ける歌唱楽曲を発表。この季節にぴったりな楽曲やアレンジでおくる。歌唱楽曲は以下の通り。
■出演アーティスト／歌唱楽曲（※アーティスト名50音順）
ILLIT「Almond Chocolate」
Aqua Timez「千の夜をこえて」「等身大のラブソング」
Ado「新時代」「私は最強」
幾田りら「Actor」「恋風」
WEST.「アンジョーヤリーナ」「ハピネス／AI」
ENHYPEN「XO（Only If You Say Yes） （Japanese Ver.）」
ORANGE RANGE「ラヴ・パレード」
King ＆ Prince「koi‐wazurai」「HEART」
Superfly「Wherever you are」「たしかなこと」
Stray Kids「Christmas Love」
Da‐iCE「CITRUS」
TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop（Holiday Ver.）」
DOMOTO「愛のかたまり」
なにわ男子「I Wish」「初心LOVE（うぶらぶ）」
back number「クリスマスソング」「ヒロイン」
HANA「Blue Jeans」
Perfume「チョコレイト・ディスコ」「FLASH」「巡ループ」
BE：FIRST「夢中」「Santa Claus Is Coming to Town（サンタが街にやってくる）／ジャクソン5」
FRUITS ZIPPER「ピポパポ」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている ‐winter ver.‐」「All I Want for Christmas Is You／マライア・キャリー」
REIKO「First Christmas feat. JUNON（BE：FIRST）」
＜プラチナライブ＞
星野源「恋」「SUN」「不思議」含む全10曲
そして12月22日は、3大Fes.第2弾として「クリスマス年間ランキングFes.」を放送。今年の音楽シーンを総決算する、2025年を彩った豪華アーティストが大集結し、大ヒット曲連続のライブパフォーマンスを届ける。
3大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の「年越しカウントダウンFes.」。同日23時45分から29時まで、豪華アーティストのライブとともに盛大に新年を迎える、恒例の年越しスペシャルを放送予定。豪華アーティストと一緒に最高の2026年を迎えたい。
『CDTVライブ！ライブ！』「クリスマス LOVE SONG Fes.」は、12月15日18時30分放送。
