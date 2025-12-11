【大人のしまむら】から新作キターーッ！ 40・50代が即買いしたい「美シルエットパンツ」

大人のパンツ選びでは、シルエットの美しさも重視したいポイント。ゆるっとこなれるのに、ボリューミーに見えない新作パンツを【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から発見！ 立体感がきれいなコクーンパンツと、落ち感の美しいストレートパンツは、季節感のある素材も相まって、冬コーデの即戦力になってくれそうです。

こなれバランスを作れそうなコクーンシルエット

【しまむら】「パンツ」\1,639（税込）

公式Instagramで「柔らかく程よくハリのある素材で綺麗なシルエット」と紹介される、こだわりのコクーンパンツ。太すぎないので合わせやすく、ナチュラルに体型をカバーしてくれそうです。今っぽく見える形だから、冬コーデにマンネリを感じている人にもおすすめ。杢調のチャコールグレーで、冬らしい温もりをプラスしてくれるかも。

落ち感のあるストレートで好バランスに

【しまむら】「ワイドパンツ」\1,639（税込）

落ち感がきれいに出るストレートシルエットで、すとんと縦ラインを強調できそうなパンツ。細畝のコーデュロイのような素材と柔らかなベージュの色味が、大人コーデに季節感をプラスしてくれます。両サイドの大きなポケットも特徴的で、タックINの着こなしでもオシャレに決まりそう。ウエストはゴム & ドロスト仕様になっているから楽ちんなのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

Writer：Anne.M