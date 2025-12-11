JO1、2026年4月に東阪ドーム公演開催決定。初の東京ドーム公演が映画化
JO1が＜JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’＞と題したライブを、2026年4月に東京ドームおよび京セラドーム大阪にて開催することを発表した。
本日12月11日に結成6周年を迎えたJO1は公式YouTubeチャンネルにて生配信を行い、これを発表。VTRには「and more for the world」との文字も表示されており、今後さらなる都市でのライブ開催も期待される。
さらに、今年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演が『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』として、2026年1月30日より全国の映画館にて公開されることも決定した。
2024年11月から開催した全国4都市14公演のツアーは、2025年2月〜3月にかけ、全6都市8公演のワールドツアーとしてスケールアップ。各地でのライブでJAM(ファンネーム)との絆を深め、さらにパフォーマンスを磨いた JO1がついに開催した単独東京ドーム公演＜JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE‘ IN TOKYO DOME＞。あの日の感動と興奮が、ライブフィルムとして映画館でよみがえる。
東京ドームで、JO1のライブ力を 存分に魅せた圧巻のパフォーマンスと豪華演出のステージを、通常版、SCREENX、4DX、ULTRA4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開予定。
通販限定 ムビチケ前売券(カード)(数量限定・特典付き)の販売は1月6日よりスタートする。
加えて、2作のBlu-ray&DVD発売も発表さた。東京ドーム公演のライブ映像作品は2026年1月21日に、7月に全国公開されたドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」はJO1のデビュー6周年記念日である2026年3月4日に発売される。
『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』
公開日：2026年1月30日（金）
出演：大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨
監督：オ・ユンドン
製作：CJ4DPLEX
配給：TOHO NEXT 吉本興業
協力：LAPONE ENTERTAINMENT
LIVE Blu-ray & DVD『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』
発売日：2026年1月21日（水）
■通常版（一般流通）
DVD（2枚組）<ライブ本編のみ>
価格：\4,400(税込)
品番：YRBS-80368〜9
POS：457148759 7667
Blu-ray（1枚）<ライブ本編のみ>
価格：\4,950(税込)
品番：YRXS-80075
POS：457148759 7674
■FC限定版 (JO1 OFFICIAL STORE限定商品)
DVD（3枚組）<ライブ本編+特典映像>
・三方背BOX
・厚紙カバーケース
・A4フォトブック 60P（Blu-rayと共通）
価格：\7,500(税込)
品番：YRBF-93069〜71
POS：457148759 7681
Blu-ray（2枚組）<ライブ本編+特典映像>
・三方背BOX
・厚紙カバーケース
・A4フォトブック 60P（DVDと共通）
価格：\8,000(税込)
品番：YRXF-93054〜5
POS：457148759 7698
■数量限定生産アクスタ付き：FC限定版 (JO1 OFFICIAL STORE限定商品)
A4サイズアクスタ台座付き＋アクスタ11人セット
DVD（3枚組）<ライブ本編+特典映像>
・三背BOX
・厚紙カバーケース
・A4フォトブック 60P（Blu-rayと共通）
価格：\13,000(税込)
品番：YRBF-93069〜71
POS：457148759 7681
数量限定生産アクスタ付き：FC限定版(JO1 OFFICIAL STORE 限定商品)
A4サイズアクスタ台座付き＋アクスタ11人セット
Blu-ray（2枚組）<ライブ本編+特典映像>
・三方背BOX
・厚紙カバーケース
・A4フォトブック 60P（DVDと共通）
価格：\13,500(税込)
品番：YRXF-93054〜5
POS：457148759 7698
【収録内容】
■ライブ本編
「JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME」（2025.4.21＠東京ドーム）
VCR
OPENING
Love seeker
HAPPY UNBIRTHDAY
Move The Soul
Grand Master (JO1 ver.)
WHERE DO WE GO
VCR
Aqua
ICY
Black Out (JO1 ver.)
Love & Hate
EZPZ (REN, KEIGO, MÁME)
VCR
DJ STAGE (REN, RUKI, TAKUMI, SKY, SHION, MÁME)
VCR
BAND STAGE (SHO, JUNKI, KEIGO, SYOYA, SHOSEI)
Blooming Again
君のまま
Be There For You (SHO, RUKI, JUNKI, SHOSEI, SHION)
VCR
Hottie with the Hot Tea (TAKUMI, SYOYA, SKY)
JO1DER SHOW 2025 REMIX
BE CLASSIC
VCR
Test Drive
ENCORE MEDLEY
無限大(INFINITY) 2025
飛べるから
Bon Voyage
■FC限定版 (JO1 OFFICIAL STORE限定商品)のみ収録
・JO1DER SHOW 2024-2025 ‘WHEREVER WE ARE’ BEHIND
・JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’ at HYOGO 【CALL ME CALL ME】
Blu-ray & DVD「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」
発売日：2026年3月4日（水）
Blu-ray
価格：\4,950 (税込)
DVD（2枚組）
価格：\4,400 (税込)
【収録内容】
・本編（117分）
・特典映像 未公開インタビューシーン(約90分想定)
・副音声：メンバースペシャルトーク
仕様
Blu-ray 品番：YRXU-90008
・オリジナルカード台紙(Blu-ray ver.)
[本編]
音声：1. STEREO / 2. 副音声 / 3. バリアフリー日本語音声ガイド
字幕：1. 英語 / 2. バリアフリー日本語字幕
[特典映像]
音声：1. STEREO
字幕：なし
DVD 品番：YRBU-90519〜20
・オリジナルカード台紙(DVD ver.)
[本編]
音声：1. STEREO / 2. 副音声 / 3. バリアフリー日本語音声ガイド
字幕：1. 英語 / 2. バリアフリー日本語字幕
[特典映像]
音声：1. STEREO
字幕：なし
【FC会員限定特典】
ムビチケ台紙風カード
11種の内、1種（メンバー選択可）
＊Blu-ray、DVD絵柄共通
※JO1 OFFICIAL STOREのみでのお取り扱いとなります。