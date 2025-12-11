転職サービス「ｄｏｄａ（デューダ）」（運営・パーソルキャリア）は、２０２４年度、または２５年度に中途採用を行っている企業の採用担当者２０００人を対象に、筆記試験と書類選考の実態調査を実施し、その結果を１１日に発表した。

筆記試験の実施の有無に「実施している」と回答した採用担当者は４５・１％、「実施していない」と回答した担当者は５２・１％。「実施している」の筆記試験の内容で最も多かったのは「適性検査（ＳＰＩ３、Ｖ−ＣＡＴなど）」（５７・５％）で、次が「一般常識試験」（５０・９%）だった。

職種別では、全８職種（事務・アシスタント系／営業系／販売・サービス系／企画・管理系／技術系４種）すべてで「適性検査（ＳＰＩ３、Ｖ−ＣＡＴなど）」が５０％以上の企業で実施。特に技術系の「メディカル／化学／食品／化粧品」が、６９・６％と最も多かった。

「一般常識試験」も多くの職種で導入され、「事務／アシスタント系」が５６・７％で最も割合が高かった。

また、中途採用で筆記試験の結果が「採用するかしないか（最終決定）」につながる度合いは「決定的に影響する（筆記試験でほぼ選考の合否が決まる）」が１６・８％、「大きく影響する（筆記試験が最も重視される評価項目のひとつ）」が４３・６％。ｄｏｄａでは最終判断でも筆記試験の結果を重視する企業が多く、「転職活動を進める際には、希望する企業が筆記試験を実施するのか、実施する場合はどのような内容なのかを事前に確認しておくことが大切です」としている。

１人当たりの履歴書・職務経歴書を見る時間は「５分以上１０分未満」が最も多く、履歴書は３２・０%、職務経歴書は３２・２%。「最も重視する項目」は職務経歴書では４３・４％が「職務経歴・職務内容（職歴）」、履歴書でも４８・６％の担当者が「職歴欄」と回答した。ｄｏｄａでは多くの担当者が応募書類をしっかりと確認し、過去の経験や実績を重視していると分析している。