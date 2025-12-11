12月1日、楽天モバイル株式会社と楽天損害保険株式会社が「オレオレ詐欺対策保険」の提供を開始しました。

65歳以上が対象の「最強シニアプログラム」のオプション「15分かけ放題＆安心パック」の加入者は追加保険料の負担なしでオレオレ詐欺対策保険に加入することができます。

オレオレ詐欺対策保険の補償範囲は、加入者が振り込め詐欺被害を受けた場合の裁判費用/弁護士費用といった損害賠償請求等費用を最大50万円、自宅の鍵/固定電話機の交換費用やセンサーライト設置費用などの再発防止等費用を最大10万円、合計で最大60万円を補償するという内容です。

さらに詳しい話を聞くため、楽天モバイル広報部の担当者を直撃しました。

ーーオレオレ詐欺対策保険の提供を開始した最大の理由は？

担当者：昨今、シニア世代をターゲットとした特殊詐欺被害が深刻化しており、警察庁の発表によると、被害額も高額化する傾向にあります。このような状況において、万が一被害に遭われた際にも金銭的な負担を軽減することで、シニア世代のお客様により安心してスマートフォンをご利用いただけるよう、本保険の提供を開始しました。

ーー楽天モバイルの加入者全体で「65歳以上の高齢者」が占める割合は？

担当者：割合の具体的な数字に関しては回答を控えさせていただきますが、2024年9月より最強シニアプログラムの提供を開始して以来、多くのシニア世代のお客様よりご好評いただいています。実際に、最強シニアプログラム発表前後の65歳以上のお客様のお申し込み数を比較すると、発表後は発表前の1年間に比べて、約1.2倍以上の伸び率となっております。

また、2025年12月にオリコンが発表した携帯キャリア顧客満足度ランキングのシニア割プランの項目おいても1位を受賞することができ、シニアのお客様からの支持が拡大しています。

ーーオレオレ詐欺対策保険以外の詐欺対策は実施していますか？

担当者：オレオレ詐欺は、電話を利用して親族や警察官等を装い現金を預金口座に振り込ませるといった手口の詐欺ですので、電話番号の発信元をしっかり識別し、詐欺被害を未然に防ぐことができるオプションサービスとして「迷惑電話・SMS対策 by Whoscall」を提供しています。

迷惑電話・SMS対策 by Whoscallの主な機能として、電話の発信元を自動で識別し、発信者情報を表示します。また、「架空請求詐欺」や「保険のセールス」、コールバックを狙った「ワン切り」など、リスクの高い迷惑電話や不審な番号を判別し、自動で着信拒否します。さらに、知らない相手からのSMSを、メッセージ内のキーワードやURLから危険性を判別して、必要なメッセージと不要なメッセージを自動で適切なフォルダに振り分けますので、より安心してスマートフォンをご利用いただけます。

本オプションは、65歳以上のお客様向けに提供している最強シニアプログラムの15分かけ放題＆安心パックに含まれているため、オレオレ詐欺対策保険と併せることで、振り込め詐欺の事前対策と事後対策としてシニアの皆様をサポートできると考えています。

迷惑電話・SMS対策 by Whoscall

https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/whoscall/[リンク]

ーーオレオレ詐欺対策保険は15分かけ放題＆安心パックの加入者が対象ですが、15分かけ放題＆安心パックの加入者数は12月1日以降どのように推移していますか？

担当者：今回のオレオレ詐欺対策保険がオプションパックに追加になったことで、データ3GBまでなら最強シニアプログラムとオプションパックを合わせても月1780円（税込1958円）でご利用いただけるため、より多くのシニアのお客様に安全かつおトクにオプションパック含む楽天モバイルのサービスをご利用いただきたいと考えております。

加入者数の具体的な数字に関しては回答を控えさせていただきますが、最強シニアプログラム提供開始後より15分かけ放題&安心パックは、多くのお客様にご好評いただいているオプションサービスとなります。

ーーオレオレ詐欺詐欺の被害額が高額だった場合、最大60万円という金額は焼け石に水ではありませんか？

担当者：特殊詐欺の被害額は高額化する傾向にありますが、本保険は、被害に遭われた際に発生する金銭的な負担を軽減することを目的としています。特に、精神的負担が大きい中で、法的手続きや再発防止にかかる費用をサポートすることで、お客様の早期回復に寄与できると考えています。

ーーありがとうございました。

オレオレ詐欺対策保険サービス概要

サービス開始日：2025年12月1日

加入対象者：「最強シニアプログラム」のオプションパック「15分かけ放題＆安心パック」にご加入のお客様

保険料：加入対象者の保険料負担なし

保険金額：損害賠償請求等費用保険金が最大50万円、再発防止等費用保険金が最大10万円

保険期間：「最強シニアプログラム」のオプションサービスに加入している期間中

契約形態：楽天モバイル株式会社を保険契約者、「15分かけ放題＆安心パック」加入者を被保険者とする保険契約

募集代理店：楽天インシュアランスプランニング株式会社

引受保険会社：楽天損害保険株式会社

オレオレ詐欺対策保険

https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/scam-protection-insurance/[リンク]

※画像提供：楽天モバイル株式会社

(執筆者: 6PAC)