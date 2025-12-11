全国各地にあるこども食堂の数は、調査開始以来最多の1万2601か所にのぼることがわかりました。

こども食堂の活動支援を行っている認定NPO法人全国こども食堂支援センター「むすびえ」の調査によりますと、今年度、全国のこども食堂は、確認できただけでも1万2601か所にのぼり、2018年度の調査開始以来最多になったということです。前年度に比べ1734か所の増加で、全国の4割の小学校区にこども食堂が一つはある状態だということです。

むすびえによりますと、こども食堂は2012年、東京・大田区で誕生し、ボランティアの市民活動などとして各地で広がったもので、公的な定義はありませんが、こどもが1人でも安心して来られる無料または低額の食堂で、各地で自発的に運営されています。

こどもを中心に幅広い世代の人が食を通じて交流する「みんなの居場所」だとされ、地域のにぎわいやつながり作り、高齢者の生きがい、孤独孤立や貧困などの改善にも寄与していて、活動が多様化しながら増えているということです。

こども食堂の数が過去最多になったことについて、むすびえは「地域のインフラとなりつつある兆しを見て取ることができる」「物価高が続く中でもこども食堂を通じて地域のつながりを生み出そうとする市民の力が示された」と分析した上で、こども食堂の数が減った地域もあり、自治体や企業などと連携したりネットワークを作ったりして、いかに持続可能にしていくかが課題だと説明しました。

また、こども食堂の役割について、現場の実態と社会が抱くイメージでズレが生まれていて、現場を運営する側は「こどもの食事提供」「こどもの居場所づくり」に続き「地域づくり・まちづくり」「多世代交流」を重視していますが、社会からは「ひとり親家庭の支援」「こどもの見守り支援」などが目的だというイメージを抱かれていて、地域で活動する難しさにつながるということです。

■困りごとは…資金不足、物価高や人材不足

むすびえの調査では、こども食堂の運営側に困りごとを複数回答で聞いたところ、運営資金の不足、支援を得るための周知・広報、運営スタッフ・ボランティア不足、後継者不足、食材・物品不足などとなっています。

物価高の中でも6割以上のこども食堂は開催頻度や食事内容など変えていないと回答した一方で、約14％は、1年前に比べて活動内容を変更したということです。

■こども食堂の実態は…

11日の会見で登壇した埼玉県子ども食堂ネットワークは、こども食堂への支援としては物資や資金だけではないと強調。企業などから工場見学や農業体験、親子ボウリング大会などの機会を提供してもらったことがあるということです。そして「こども食堂は誰でも来られる地域のオアシスだ」と述べました。

埼玉・朝霞市で「あさかニコまる食堂」を行っている望月志保さんは、月に一度、会食とお弁当配布を行っていると報告しました。牛丼チェーン店の協力を得た際には、町内会館に店員が来て、牛丼を提供してくれ、「実際のお店のようだ」と好評だったということです。自治体などと共同で、児童館に来る中高生を対象に食事を提供し、気軽に話ができる場を設けることも始めているということで、活動が広がっている実情を説明しました。

12日の会見で、理事長の三島理恵さんは「こども食堂は、人々が集まっておいしいねという中で、心を通わせ、寂しさに対処していったり、お互い気に掛け合い、小さな変化に気付ける拠点になっている。地域の支えあいの仕組み作りが進めば、地域の希望が確かなものになる」と意義を語りました。