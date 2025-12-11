ガソリンの暫定税率が今月末で廃止されるのを前に、政府の補助金が、きょうからおよそ25円に拡大され、暫定税率の廃止時と同じ水準になりました。

県内の販売価格の現状、そして消費者の声は。

◆KNB 吉本康祐 記者

「きょうから暫定税率廃止時と同じ価格水準となる中こちらのスタンドの販売価格は、5日前から変わっていませんが、今後、徐々に下がっていくということです」



富山市婦中町のガソリンスタンドでは、レギュラーガソリン1リットルあたりの価格が10月まで170円台でしたが、補助金の拡大とともに下がり続け、今月6日以降は157円となっています。





◆利用客「だいぶ安い。1か月ぶりくらいに入れたけどびっくりした」◆別の利用客「食品類の価格がすごく上がっているのでガソリンだけでも下がればすごく助かる」

現在、ガソリン税に上乗せされている1リットルあたり25.1円の暫定税率は、今月末で廃止されます。



廃止を前に、買い控えなど現場の混乱を招かないため政府は補助金を段階的に引き上げていて、きょうからは暫定税率廃止と同じ水準になりました。



◆オートバックスエクスプレス富山南 太田 弘樹店長

「会社や店によっても違うが、うちとしては年末までにもう少し下がるかなと。3から5円くらい おそらく」



店では、競合店の状況などを踏まえて順次値下げしていく方針です。