タレントの磯山さやか（42）が“自然体”のプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】磯山さやかのセクシーなグラビアやプライベートショット

これまでも自身のSNSで、セクシーなシースルーのトップスを着たカレンダーのメイキング動画や、ディズニーランドを満喫する姿など、仕事やプライベートの様子を発信してきた磯山。

11月16日にはYouTubeチャンネルを更新し、デビュー25周年写真集「余韻」のメイキング映像を公開。大胆に胸元を見せたパーカー姿や、ピンクのビキニが透けたセクシーショットなどを披露し、「唯一無二、永遠のグラビアアーティスト」「めちゃくちゃ可愛い〜そしてセクシー」など話題になっていた。

愛犬とのプライベートショットに反響

12月9日にはInstagramを更新し、「紅葉がキレイでお散歩楽しい」と、愛犬との“自然体”な姿が印象的なプライベートショットを披露。

この投稿には、「お肌お綺麗で いつもそう思うけどより一層美人さん」「すっぴん？キレイ過ぎやないかぁ〜い」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）