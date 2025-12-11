地域政党「再生の道」元代表で、現在は「ReHacQ九州」支局長の石丸伸二氏（43）が11日までにインスタグラムを更新。ロックバンドONE OK ROCKボーカルのTaka（37）とのツーショットを公開した。

石丸氏は「2025年で1番目に記念すべき日になりました」と書き出し、Takaとのツーショットを公開。サインが施された「ワンオク」のライブTシャツを手に笑顔だった。続けて「ご本人に確認しましたが、海外ツアー、日本から来て良いんですって笑」とつづった。

この投稿にTakaは「今日は楽しかったでーす！ ありがとうございました！ はい！海外のライブまってます！」と返信。一般ユーザーからは「石丸さん、激動の1年ですね!!Takaさんとのツーショット素敵です」「記念すべき日ですか」「すご！！！どちらも大好き！」などと書き込まれていた。

石丸氏は9月、自身のインスタグラムで、同バンドの北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演に参加したことを報告。「狙っていたグッズを無事に全て入手し、札幌ドームへ。思ったよりもステージに近い席で大興奮 Delusion:All、最高に感動しました」と書き出し、「ツアー名「DETOX」のロゴが入ったグッズなどの写真をアップしていた。

Takaは、石丸氏が出馬した昨年7月の東京都知事選の直後にも、石丸氏が“推し”だったことをインスタグラムで公表。海外在住で投票権はなかったとした上で「まあぶっちゃけ僕は石丸さんを推してた」と明言すると、次点で落選したことについて「今回は石丸さん残念でしたけど、また次のアクションを起こしてくれる時に期待をしたい」としていた。その後、インスタグラムで相互フォローするなど、SNS上で親交を深めている。