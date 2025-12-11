YouTuberのカジサック（45）が10日、サブチャンネル「梶原雄太の部屋」を更新した。大豪邸と話題になっている新居の、ヨメサック（40）と三女・羽留ちゃん（5）の部屋を公開した。

【映像】「何億だこれ」大豪邸と話題の新居のリビングや屋根裏部屋

18歳の長男・冬詩から5歳の三女・羽留ちゃんと、5人の子どもを育てているカジサック家。

10月28日に更新したYouTubeチャンネルでは、新居のルームツアー動画を公開。タレントとしても活動している高校1年生の長女・叶渚（16）の部屋や、開放感があるリビングルーム、20畳の屋根裏部屋などを披露しており、「立派な家だ…都内だろ、何億だこれ…」「ホテルみたいな家」などの反響が寄せられ話題になっていた。

ヨメサックと三女の部屋を公開

12月10日は、サブチャンネルを更新し、「【初披露】ヨメサックの部屋を紹介します」という動画を公開。ヨメサックと三女の羽留ちゃんが一緒に寝ているという、大きなベッドが置いてあるシンプルな一室を紹介した。この動画に、「こういうシンプルな部屋好き」「ヨメサックさんの部屋、シックで良いですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）