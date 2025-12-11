冷え込んだ日中関係。その改善の糸口は見えていません。圧力を強める中国は、日本への渡航を自粛するよう国民に再度呼びかけました。

■首相「世界で最もパワフルな女性」に選出

日本史上初の女性首相。

高市首相（今年10月）

「働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」

この“力強い”言葉通り、駆け抜けた結果でしょうか。

高市早苗首相が「世界で最もパワフルな女性」の3位に選ばれました。選出したアメリカの経済誌「フォーブス」は、日本で初めて女性として首相に就任したことを高く評価。

100位以内、高い位置に名を連ねた日本人はただ1人です。

■続く中国外務省の日本批判

しかし、おめでたいニュースの一方で、自身の発言をきっかけに悪化した日中関係は、いまだ冷え込んだまま。

中国外務省は11日…。

中国外務省 報道官

「日本では地震が相次ぎ、多くの負傷者が出ている。政府は中国国民の安全と健康を守る責任を重視し、即座に領事注意喚起を発出し、海外の中国国民の安全を守る」

中国国民に対し、当面の間、日本への渡航を控えるよう改めて呼びかけたことを明かしました。

先月14日にも呼びかけていた“渡航自粛”。

今回は地震を理由としていますが、中国政府の関係者は「高市首相の台湾をめぐる発言への対抗措置の一環だろう」と指摘しています。

また、10日の会見では「世界人権デー」に関する質問で、こんな発言も…。

中国外務省 報道官

「“ある国”は侵略戦争における細菌戦・慰安婦・民間人虐殺などの歴史的な罪を悔い改めようとしない。アイヌや琉球など先住民の権利を侵害し続け、そして外国人差別政策を打ち出している」

“ある国”と表現してはいるものの、日本を念頭においた発言。

11日は…。

中国外務省 報道官

「高市首相の台湾問題に関する誤った発言は、中国国民の強い憤りだけでなく、日本でもますます多くの客観的で理性的な批判の声が上がっている」

高市首相の名前を挙げて批判しました。

■小泉防衛相、イタリアやNATOとオンライン会談

日本は、各国との協力関係の強化に動いています。

木原官房長官

「日本政府の政策や立場について、各国の理解を得ることは極めて重要。国際社会に対して我が国の立場や考えを適時適切に説明・発信してまいります」

“日本の立場や考えを国際社会に発信していく”。実際に、10日夜は小泉防衛相がイタリアの国防相、NATO（＝北大西洋条約機構）の事務総長と、立て続けにオンライン会談を実施。

防衛省によると、中国軍機によるレーダー照射を受けての開催ではないものの、“強い懸念を共有した”ということです。

日中関係、緊迫した状況が続きます。