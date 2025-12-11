河北裕介「綺麗になれちゃう」“一番好き”とまで語ったフェイスパウダーを紹介

河北裕介さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【第7弾】河北と学ぶ！ブランドキャラバン【NARS 編】』を投稿。ブランドの提供を受けながら様々なコスメの使用感を紹介してくれました！中には河北さんも感心した様子を見せるアイテムも。

■フェイスパウダー

動画内で登場したのはこちら！

NARS/ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N 税込6,160円（公式サイトより）

無色のパウダーで小じわや毛穴の目立たない肌に仕上げてくれるプレストパウダー！

こちらを紹介された河北さんは「僕も一番好き、もう消しゴム」とお気に入りアイテムだとコメント。

その理由についても「失敗してもこれでふわっとボカせば、無かった事のように肌も綺麗に見せてくれる」とベースメイクに失敗してもこれさえあればリカバリーできると明かしてくれました！

続いて「チーク入れすぎてもこれでぼかせば」「あれ？ぐらい綺麗になれちゃう」とベースメイク全般に役立つと語ってくれました。

■動画もチェック

動画内ではその他のコスメも紹介しながら使用感を語ってくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。