ANOI（アノイ）が、2025年12月6日（土）より「Eyebrow Styling Glow（アイブロウ スタイリング グロウ）」の新色全3種を発売した。

■洗練された毛流れへ導くアイブロウジェル

眉に洗練された美しさをもたらすアイブロウジェル。傾斜ヘッドが眉にしなやかにフィットし、コンパクトブラシが細部までムラなく塗布してくれる設計となる。やわらかな塗り心地で眉にしっかり密着し、自然な毛流れをキープしてくれる仕上がりへ導く。

新色は、それぞれの個性を引き立てる3色。04 Quiet Journey：シックなブラウンに、静かに漂う繊細なきらめき。05 Fall into BENI：センシュアルな魅力を引き出すディープレッド。06 Beautiful Escape：ウォーミーかつスタイリッシュに彩るオレンジ。

■商品情報

株式会社munico

Eyebrow Styling Glow（アイブロウ スタイリング グロウ）新色 全3種04 Quiet Journey / 05 Fall into BENI / 06 Beautiful Escape