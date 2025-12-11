KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、「povoガチャ」と「まとめ買い」トッピングを発売した。販売期間は「povoガチャ」が12月18日9時30分まで、「まとめ買い」が25日9時30分まで。

100円で最大3GB／30日間が当たる「povoガチャ」

「povoガチャ」は、「データボーナス3GB（30日間）」などのプロモコードが必ず当たるトッピング。価格は100円。トッピング購入後には「データ追加0.1GB（24時間）」が即時適用され、プロモコードはメールで送付される。

賞品は、当選確率1％の「データボーナス3GB（30日間）」、3％の「データ使い放題ボーナス（24時間）」、6％の「データ使い放題ボーナス（2時間）」、10％の「データ使い放題ボーナス（1時間）」、80％の「データボーナス0.5GB（24時間）」。いずれもプロモコードの入力期限は2026年3月20日23時59分まで。

あわせて999円の「povoガチャ スーパー」も登場した。こちらもトッピング購入後に「データ追加0.1GB（24時間）」が即時適用され、プロモコードはメールで送付される。

賞品は、当選確率1％の「データ使い放題ボーナス（7日間）」12回分、2％の「データ使い放題ボーナス（24時間）」10回分、7％の「データ使い放題ボーナス（24時間）」4回分、90％の「データ使い放題ボーナス（6時間）」4回分。「データ使い放題ボーナス（7日間）」12回分のみ入力期限が2026年4月17日23時59分まで、それ以外は3月20日23時59分までとなる。

まとめ買いにおすすめの使い放題

まとめ買い向けのトッピングとして、「データ使い放題（7日間）」24回分と、「データ使い放題（24時間）」5回分も登場した。いずれもトッピング購入後に「データ追加0.1GB（24時間）」が即時適用され、プリペイドコードはメールで送付される。

「データ使い放題（7日間）」24回分の価格は1万7980円、プリペイドコードの入力期限は2026年8月3日23時59分まで。「データ使い放題（24時間）」5回分の価格は1320円で、入力期限は2026年1月31日23時59分まで。