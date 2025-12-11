白昼の高校に現れた刃物女 生徒の保護者ではないことがわかる 女はすでに釈放され病院に入院（山形市）
きのう、山形市の惺山高校に刃物を持った女が侵入し現行犯逮捕された事件で、女は生徒の保護者ではないことがわかりました。
警察は女がなぜ高校に侵入したのかなど調べを進めています。
窓際に立つ赤い服を着た女。手には刃物のようなものが見えます。
こちらは逮捕直後でしょうか。警察官に囲まれている様子が確認できます。
この事件はきのう午後３時過ぎ、山形市城西町の惺山高校に刃物を持った女が侵入したもので駆け付けた警察官が女を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
■包丁２本を所持
女は新庄市千門町に住む３８歳で女は柄から刃の先端までの長さが６センチ以上の包丁を２本持っていました。１本は手に持ち、もう１本はバッグに入れていたと
いうことです。
女は容疑を認めています。
また、警察によりますと女は生徒の保護者ではないということです。
当時学校内には生徒がいましたが、校内放送や教員の指示で教室に避難しけが人はいませんでした。
■「怖さが残っている」
校内にいた生徒「最初はびっくりしてすごく怖かったけれど、１時間後くらいに捕まったという放送を聞いて安心したがやはり怖さが残っている」
女は現在、病院に入院していて警察は任意での捜査を続けています。
動機や犯行に至ったいきさつとともに女に責任能力があるかも含め調べる方針です。