¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖB¥³¡¼¥×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
B¤ÏÍø±×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖBenefit¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡¢¥³¡¼¥×¤Ï¡ÖCorporation¡×¡á´ë¶È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ë¹¤¯Íø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´ë¶È¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«È¯¤ÎÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
2006Ç¯¤ÎÀßÎ©¤«¤é²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ê¡¢11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢103¤«¹ñ¤Î1Ëü376¼Ò¤¬¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï67¼Ò¤È²¤ÊÆ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³1¡Á2Ç¯¤ÇÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖB¥³¡¼¥×¡×¤ò¶âÂô»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬ËÌÎ¦¤Ç½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»ÔÈøÄ¥Ä®¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¢LINNAS Kanazawa¡£2021Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖLinnas Design¡×¤¬11·î¤Ë¡ÖB¥³¡¼¥×¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖB¥³¡¼¥×¡×Ç§¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«Ä¾¤¹¡ÈÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¡É
Linnas Design ¾¾²¼½©ÍµÂåÉ½¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÃÏ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£B¥³¡¼¥×Ç§¾Ú¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò³Ø¤Ö´ü´Ö¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×
¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¸ø±×À¤Î¹â¤¤´ë¶È¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖB¥³¡¼¥×¡×Ç§¾Ú¡£
¿³ºº¤Ç¤Ï¡Ö´Ä¶¡×¡Ö¸ÜµÒ¡×¡Ö½¾¶È°÷¡×¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¡×¤Î5¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ç200Ìä°Ê¾å¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢80ÅÀ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ð½à¤¬¤â¤¿¤é¤¹»ö¶È¸«Ä¾¤·¤Îµ¡²ñ
B Market Builder Japan Ä»µï´õ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ö´ð½à¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤êÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£´ð½à¤¬ºÙ¤«¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ö¶È¤ò¼«¤é¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Âè»°¼Ô¤Î´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ»ö¶È³èÆ°¤äÁÈ¿¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
Linnas Design¤Ï´ð½àÅÀ¤ò¾å²ó¤ë85.1ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¹âÉ¾²Á¤ÎÎ¢Â¦¡¡Û´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëºï¸º
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ÏÁ´¤Æ´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥í¥¢¤Ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÒ¼¼¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òºï¸º¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Linnas Design ¾¾²¼½©ÍµÂåÉ½¡Ö¤ª»î¤·¤Ç¤½¤ÎÊë¤é¤·¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤¿¤Á¤¬¡Ê´Ä¶ÌÌ¤Ç¡Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¡Ú¹âÉ¾²Á¤ÎÎ¢Â¦¢¡ÛÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤Ï½ÉÇñ¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³¹¤Ê¤«¤Î¤´¤ß¤ò½¦¤¦¡Ö¥×¥í¥®¥ó¥°¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¡£
¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÅö»þ¤«¤éÀ¶ÁÝÉôÌç¤Ç¾ã³²¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸ÛÍÑ¤·¡¢³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¤ÎºÎÍÑ¤ä½÷À¤Î´ÉÍý¿¦¾º¿Ê¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Linnas Design ½ÕÆü¾Í»Ò¤µ¤ó¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä²ñ¼Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¡×B¥³¡¼¥×Ç§¾Ú¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È
ÆüËÜ¤Ç¤âÂ³¡¹¤È¹¤¬¤ëB¥³¡¼¥×Ç§¾Ú¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë°ÕµÁ¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Linnas Design ¾¾²¼½©ÍµÂåÉ½¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡ØB¥³¡¼¥×¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¡¢¶âÂô¤ËB¥³¡¼¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡¢¤¸¤ã¤¢¶âÂô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
B Market Builder Japan Ä»µï´õ¶¦Æ±ÂåÉ½¡ÖÆüËÜ¤Î´ë¶È¤ÇÎã¤¨¤Ð¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ØB¥³¡¼¥×¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËºÇ½é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡£ºÇÄã¸Â¤³¤³¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»ö¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×
B¥³¡¼¥×¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï200°Ê¾å¤Î±Ñ¸ì¤Î¼ÁÌä»ö¹à¤Ë¡¢µ½Ò¼°¤Ç²óÅú¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢»þ´Ö¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ä´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É´ë¶È³èÆ°¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ëÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡£´ë¶È¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¿½ÀÁ¤Î¹©É×¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
