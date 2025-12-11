11日(木)日中は日差しが暖かく感じられましたが、天気は下り坂でこの時間は山沿いも含めて広く雨が降っています。今後の雪の見通しは、間もなく強い寒気が入ってきて12日(金)にかけて全県的に雪が降りそうです。



◆12日(金)午前9時の予想

大雪をもたらすこともある真冬並みの強い寒気が、県内付近に入ってくるでしょう。山沿いを中心に雪の降り方が強まりそうです。そして、かなり気温が下がるので路面が凍結する可能性があり、強い風を伴って吹雪くところもありそうです。



◆今後の天気の移り変わり

11日(木)夜9時は、山沿いを含めて広く雨が降り、山沿いの標高の高いところでは雪が混じるでしょう。ただ、夜間は平地も次第に雪となり、12日(金)朝は新潟市など沿岸部でも雪が降りそうです。また、山沿いでは朝まとまった積雪の可能性があります。その後、昼ごろまでは広く雪となるでしょう。



一方、午後は寒気が緩み、雪が降るのは山沿いが中心になる見込みです。山沿いでは、まとまった積雪になりそうです。



◆降雪量予想

11日(木)夜～12日(金)朝にかけて、妙高市・湯沢町・十日町市周辺で40cm、その他の山沿いで20～30cmの予想です。また、平地では最大5cmの予想となっています。

その後、12日(金)朝～夕方にかけては山沿いで15～20cm、平地で5cmの雪の降るところがあるでしょう。



12日(金)は吹雪くところもありますので、着雪停電などにも注意をしてください。