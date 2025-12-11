クリスマスまであと2週間です。サンタさんにもうプレゼントをお願いしたお子さんも、まだ迷っているお子さんもいるかもしれません。今年はどんなおもちゃが人気なんでしょうか？



鹿児島市のイオン鹿児島店のおもちゃ売り場には今、1年で最も多い約1500点ものおもちゃが並んでいます。クリスマスに人気のおもちゃ、今年のトレンドは？



（イオン鹿児島店キッズ主任代行 杉野敬一さん）

「今年のトレンドとしては昭和レトロ・平成レトロ。昔懐かしいものが新しくなって出てきているイメージ」





（山下香織キャスター）「最新のおもちゃが並んでいますが、これ懐かしくありません？ブタミントン！何と今年再び登場したそうなんです。私が子どもの頃夢中になったたまごっちも進化しています」平成に一大ブームを巻き起こした「たまごっち」は育てたキャラクターを友達と交換できるなど遊び方が広がっています。カラーの時代にあえてモノクロで印刷して色塗りを楽しめるカメラも。1999年に発売された“現代版ベーゴマ”と言われる「ベイブレード」。最新版は外側のレールに当たると加速する仕掛けで、子どもと一緒に夢中になる親も多いそうです。平成に流行ったシール交換も再びブーム到来でシールやシール帳は入荷してもすぐに売り切れ。小学生以上には箱を開けるまで中身が分からないブラインドドールも人気です。（子ども）「（サンタさんに）お願いした。ポケモンのくるくるのやつ」（親子）「パウ・パトロールだっけ？お人形欲しい人」「はーい」（親）「恐竜。アニアがいいというリクエストがあって。家にも恐竜いっぱいあります（Qサンタさんが来たら増えますね）そうですね大変なことになりそう」もうすぐクリスマス。子どもたちのもとに素敵なプレゼントが届きますように。