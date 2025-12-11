¡ÚÆÃ½¸¡ÛÃÂÀ¸¤äÊÌ¤ì¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹Æ°Êª¤Î½ÐË×¤âŽ¥Ž¥Ž¥ÃíÌÜ½¸¤á¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¡§¥·¥êー¥º¿·³ã2025①¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¥êー¥º´ë²è¡£1²óÌÜ¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿〝Æ°Êª¤¿¤Á〟¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¡Û
¢£Çò°æ´õºéµ¼Ô
¡Ö¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÓÊÂ¤ß¤¬Çò¤¯¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
4·î¡¢¿·³ã»Ô¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢ÆüËÜ³¤¤Ç〝¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó〟¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾Á°¤Ï¡Ø¥ë¥Ê¡Ù¡£Éã¿Æ¡¦¥Æ¥ë¤ÈÊì¿Æ¡¦¤¤Ê¤³¤«¤é1Ê¸»ú¤º¤Ä¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸©³°¤«¤é
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£(Q.¤É¤³¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡©)´é¡ª¡×
¢£ºë¶Ì¤«¤é
¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢ÆüËÜ³¤¤Ç¡¢¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¡£12·î5Æü»þÅÀ¤ÎÂÎ½Å¤Ï49.7kg¤Ç½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¥¦¥Î¥È¥ê¡Û
5·î¡¢¾å±Û»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë〝¥³¥¦¥Î¥È¥ê〟¤Ç¤¹¡£
ÅÅÃì¤Î¾å¤ËÁã¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Íñ¤òÊú¤¯»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ìÌµ»ö¤Ë¤Ò¤Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å±Û»ÔÆâ¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÈË¿£¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½»Ì±
¡ÖÍèÇ¯¤â¤Ò¤Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡£¾å±Û¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡£¡×
¤½¤Î3¥«·î¸å－
Ìó600kmÎ¥¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¤Î¤»¤¿¤ÊÄ®¤Ç¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¸ÄÂÎ¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ëÂÎØ¤«¤é¾å±Û»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿3±©¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»£±Æ¼Ô
¡Ö¤º¤Ã¤È3¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯3¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÍèÇ¯¤â¡Ø¹¬¤»¤ò±¿¤Ö¡Ù¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤ÎÈË¿£¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥¶¥¯¥é¥¤¥ó¥³¡Û
¢£ÉÙÂôºÚ¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¡Ø¥³¥¶¤¸¤¤¡Ù·ë¹½Æ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¢£»ô°é°÷
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤Þµ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Íªµ×»³¾®Æ°Êª±à¤Î〝¥³¥¶¥¯¥é¥¤¥ó¥³〟¡£
Ì¾Á°¤Ï¡Ø¥³¥¶¤¸¤¤¡Ù¡£¥³¥¶¥¯¥é¥¤¥ó¥³¤Î¼÷Ì¿¤ÏÊ¿¶Ñ10～15Ç¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¶¤¸¤¤¤Ï¿äÄê20ºÐ¡£¿Í´Ö¤Ç¤ÏÌó100ºÐ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¤´Ä¹¼÷¥¤¥ó¥³¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£Íè±à¼Ô
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤～¡£¡×
¢£Íè±à¼Ô
¡Ö´Ý¤Ã¤³¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡×
ÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¤½¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤á¸©³°¤«¤éË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¤¸¤Ä¤Ï¡Ø¥³¥¶¤¸¤¤¡Ù¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥³¤Ç¤·¤¿¡£
¢£»ô°é°÷ ÃÓÅè¹¯ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¥±ー¥¸¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂ¾¤Î»Ò¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤Á¤Ë¡Ø»ô°é¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È°ÍÍê¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤Á¤Ç»ô°é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢±àÆâ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤ÆüÃæ¤ÏÆü¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£±©¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¥¦¥È¥¦¥È¡Ä¤¹¤Ã¤«¤êÌ´¤ÎÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£Íè±à¼Ô
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¥³¥¶¤¸¤¤¡£11·î5Æü¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤áÌó20Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î¤ªÊÌ¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Íè±à¼Ô
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤ÈËè²ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¢£»ô°é°÷ ÃÓÅè¹¯ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¡ØÄ¹¤¤´Ö ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥¶¤¸¤¤¤â¤È¤Æ¤â°Â¤é¤«¤ËÅ·¹ñ¤Ë¤¤¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú¥È¥¡Û
¤³¤Á¤é¤â11·î¤Ë26ºÐ¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤¿〝¥È¥〟¤Î¡ØÍ¥Í¥(¥æ¥¦¥æ¥¦)¡Ù¡£
1999Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥ª¥¹¤ÎÍ§Í§(¥è¥¦¥è¥¦)¤È¥á¥¹¤ÎÍÎÍÎ(¥ä¥ó¥ä¥ó)¤Î»Ò¤Ç¡¢¹ñÆâ½é¤Î¿Í¹©¤Õ²½¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Þ¤Çº´ÅÏ¥È¥ÊÝ¸î¥»¥ó¥¿ー¤ÇÈË¿£³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢68±©¤òÁãÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¯¥Þ¡¦¥¤¥Î¥·¥·¡Û
¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹Æ°Êª¤Î½ÐË×¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¡Û
¢£Çò°æ´õºéµ¼Ô
¡Ö¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÓÊÂ¤ß¤¬Çò¤¯¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
4·î¡¢¿·³ã»Ô¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢ÆüËÜ³¤¤Ç〝¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó〟¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾Á°¤Ï¡Ø¥ë¥Ê¡Ù¡£Éã¿Æ¡¦¥Æ¥ë¤ÈÊì¿Æ¡¦¤¤Ê¤³¤«¤é1Ê¸»ú¤º¤Ä¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸©³°¤«¤é
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£(Q.¤É¤³¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡©)´é¡ª¡×
¢£ºë¶Ì¤«¤é
¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢ÆüËÜ³¤¤Ç¡¢¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¡£12·î5Æü»þÅÀ¤ÎÂÎ½Å¤Ï49.7kg¤Ç½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¥¦¥Î¥È¥ê¡Û
5·î¡¢¾å±Û»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë〝¥³¥¦¥Î¥È¥ê〟¤Ç¤¹¡£
ÅÅÃì¤Î¾å¤ËÁã¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Íñ¤òÊú¤¯»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ìÌµ»ö¤Ë¤Ò¤Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å±Û»ÔÆâ¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÈË¿£¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½»Ì±
¡ÖÍèÇ¯¤â¤Ò¤Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡£¾å±Û¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡£¡×
¤½¤Î3¥«·î¸å－
Ìó600kmÎ¥¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¤Î¤»¤¿¤ÊÄ®¤Ç¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¸ÄÂÎ¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ëÂÎØ¤«¤é¾å±Û»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿3±©¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»£±Æ¼Ô
¡Ö¤º¤Ã¤È3¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯3¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÍèÇ¯¤â¡Ø¹¬¤»¤ò±¿¤Ö¡Ù¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤ÎÈË¿£¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥¶¥¯¥é¥¤¥ó¥³¡Û
¢£ÉÙÂôºÚ¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¡Ø¥³¥¶¤¸¤¤¡Ù·ë¹½Æ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¢£»ô°é°÷
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤Þµ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Íªµ×»³¾®Æ°Êª±à¤Î〝¥³¥¶¥¯¥é¥¤¥ó¥³〟¡£
Ì¾Á°¤Ï¡Ø¥³¥¶¤¸¤¤¡Ù¡£¥³¥¶¥¯¥é¥¤¥ó¥³¤Î¼÷Ì¿¤ÏÊ¿¶Ñ10～15Ç¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¶¤¸¤¤¤Ï¿äÄê20ºÐ¡£¿Í´Ö¤Ç¤ÏÌó100ºÐ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¤´Ä¹¼÷¥¤¥ó¥³¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£Íè±à¼Ô
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤～¡£¡×
¢£Íè±à¼Ô
¡Ö´Ý¤Ã¤³¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡×
ÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¤½¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤á¸©³°¤«¤éË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¤¸¤Ä¤Ï¡Ø¥³¥¶¤¸¤¤¡Ù¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥³¤Ç¤·¤¿¡£
¢£»ô°é°÷ ÃÓÅè¹¯ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¥±ー¥¸¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂ¾¤Î»Ò¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤Á¤Ë¡Ø»ô°é¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È°ÍÍê¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤Á¤Ç»ô°é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢±àÆâ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤ÆüÃæ¤ÏÆü¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£±©¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¥¦¥È¥¦¥È¡Ä¤¹¤Ã¤«¤êÌ´¤ÎÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£Íè±à¼Ô
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¥³¥¶¤¸¤¤¡£11·î5Æü¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤áÌó20Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î¤ªÊÌ¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Íè±à¼Ô
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤ÈËè²ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¢£»ô°é°÷ ÃÓÅè¹¯ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¡ØÄ¹¤¤´Ö ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥¶¤¸¤¤¤â¤È¤Æ¤â°Â¤é¤«¤ËÅ·¹ñ¤Ë¤¤¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú¥È¥¡Û
¤³¤Á¤é¤â11·î¤Ë26ºÐ¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤¿〝¥È¥〟¤Î¡ØÍ¥Í¥(¥æ¥¦¥æ¥¦)¡Ù¡£
1999Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥ª¥¹¤ÎÍ§Í§(¥è¥¦¥è¥¦)¤È¥á¥¹¤ÎÍÎÍÎ(¥ä¥ó¥ä¥ó)¤Î»Ò¤Ç¡¢¹ñÆâ½é¤Î¿Í¹©¤Õ²½¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Þ¤Çº´ÅÏ¥È¥ÊÝ¸î¥»¥ó¥¿ー¤ÇÈË¿£³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢68±©¤òÁãÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¯¥Þ¡¦¥¤¥Î¥·¥·¡Û
¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹Æ°Êª¤Î½ÐË×¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£