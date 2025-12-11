政府は、11日からガソリン価格の補助金を1リットルあたり5.1円増やし、補助額は暫定税率と同じ25.1円になりました。店頭の価格に反映するには、数日から1週間程度かかると見られていますが、鹿児島市内のガソリンスタンドでは、早くも11日から値下げをして140円台になった店もあります。



（内田直之キャスター）

「ガソリンを求める車の列。今日もできていますね。見てください。お値段ですが、レギュラーガソリン。なんとなんと145円です。今朝10時に5円下げたということです」





“低価格が人気”の鹿児島市郡元のエコスタンド。11日も客が詰めかけ、列を作っていました。政府は、ガソリンの価格を抑える補助金を11日から1リットルあたり5.1円増やしました。これで暫定税率と同じ25.1円です。税率の廃止で価格が大きく変動するのを避けるために行われてきた補助金を段階的に増やす措置もこれで完了です。補助金は、石油元売り会社に支給され、こちらの店でも午前中に仕入れたガソリンから反映されました。店頭の価格を変更するのは数日後になる予定でしたが、在庫を調整し、11日から値下げに踏み切りました。午前10時に5円下げ145円に変更しました。（エコスタンド工学部前店・中村哲人統括マネージャー）「少しでも早くできればなと思って。在庫も少しは残っていたが、ちょっと頑張って下げさせていただいた」こんなことを話すアルバイトの女性もいました。（アルバイトの女性）「3年ぐらいバイトしているんですけど。3年間で初めて見ました。ビックリですね。軽油が140円台の時もあったのでレギュラーで140円台なんだ」調べてもらうと140円台での販売は、2020年以来、5年ぶりでした。（客）「（145円になりました。いかがですか？）嬉しいです。満タンどうしようかな？と思ってきたが満タン入れちゃいました」年末年始の過ごし方が変わると人もいました。（客）「安くなると12月から分かっていたので。そこらへんは控えていた。できれば遠くに足を延ばしたくなりますよね。ガソリン代が全然違うので」ガソリンの全国の平均価格は、4年2か月ぶりの安値水準となっています。年末にかけ、家計への負担は和らぎそうです。