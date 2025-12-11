ºå¿À¤ÎÆüËÜ°ì¤ò»Ù¤¨¤¿30ºÐ½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤¬´Ú¹ñ¥í¥Ã¥ÆÆþ¤êÊóÆ»¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¼¡¢1²¯Ä¶¤¨¡ª¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥ª¥Õ¤Ëºå¿À¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Î´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡ËÆþ¤ê¤¬¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î²ÚÎï¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡ªÃíÌÜ¤Î¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤Î¼éÈ÷¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡ØOSEN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5900Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤È¡¢12·î11Æü¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Æ±»þ¤Ë2024Ç¯¤Þ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¨¥ë¥Ó¥ó¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎÆþÃÄ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð2023Ç¯¤Ëºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï18ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.20¤ÎÀ®ÀÓ¡¢ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ÎÌò³ä¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀï¤Ã¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¹¥µß±ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤ÏÀèÈ¯¤òÃæ¿´¤Ë14ÅÐÈÄ¤Ç8¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.47¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¬º£µ¨¤Ï8ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.60¡£¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤Ë¤âÁË¤Þ¤ì¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤á¤°¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹µå°Ò¤¢¤ëÄ¾µå¤È±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£NPB¤Î3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÃæ·Ñ¤®¡¢ÀèÈ¯´Þ¤á40ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨2.82¡¢Ã¥»°¿¶Î¨8.76¡¢WHIP¡Ê1¥¤¥Ë¥ó¥°¤¢¤¿¤ê¤ÎÂÇ¼Ô¿ô¡Ë1.17¤È¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â³Ú¤·¤ß¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå·Ð¸³¤ò´ð¤Ë´Ú¹ñÌîµå¤Ë¤âÁÇÁá¤¯Å¬±þ¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤¬Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ëÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Îµî½¢¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁáÂ®¡¢X¤Ê¤ÉSNS¾å¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¼¡¢1²¯Ä¶¤¨¡ª¡×¡Ö¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁáÂ®¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó¥»¤¬´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤Ç³èÌö¡£¥ª¥Õ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È3Ç¯3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó45²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏKBO¤Ç³èÌö¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹äÏÓ¤Î³èÌö¤ò°ú¤Â³¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
