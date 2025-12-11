志願者の減少が続いている教員採用試験。教員の確保に向け見直しを行います。

県の定例教育委員会が開かれ、選考方法や受験資格などを変更する案が可決されました。

（県教委高校教育課 馬木 みどり 人事管理監）

「本県が求める教員の資質及び受験者数の確保を図るためということが目的」

県の定例教育委員会で提案された、来年度の公立学校教員採用選考試験の見直し。

県内の教員の志願者数は年々、減少傾向にあり、10年前の2017年度は1641人でしたが、今年度の採用では917人まで落ち込んでいます。

来年度の採用は、1次試験を1か月前倒しした結果1050人まで回復していますが、高校などで採用予定数を満たせず追加募集をしています。

今回の選考試験の見直しは受験者数の増加を目指すもので、中学校の保健体育の志願者が、小学校で体育を専門に教える「体育専科」を第2志望として選択できる仕組みを新たに設けます。

また、特別支援学校の志願者はこれまで免許状が必要でしたが、採用後原則3年以内に取得することを前提に、受験を認めます。

高校の英語では、ネイティブスピーカーを対象とした選考を新たに始め、在留資格などの要件を満たせば外国人も受験可能になります。

見直し案は可決され、県教委は、今回変更・新設をしたことによりそれぞれの選考で数人から数十人の志願者の増加を目指しています