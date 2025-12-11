「2025年に青い星が地球に接近する」という予言…

UFO研究の第一人者である月刊『ムー』編集長 三上丈晴氏。対するはUFOによる町おこしを成し遂げ、限界集落も救うなど、「スーパー公務員」と呼ばれた高野誠鮮氏。不思議な縁で結ばれたふたりが、UFOの真相、世界の謎や不思議を語り尽くすスペシャル対談「惑星ミタニ宇宙人会議」が10日、石川県金沢市で開かれました。

高野氏が「怪しい雑誌は誉め言葉だと言いましたよね」と言えば、三上氏が「日本で一番真実が語られている雑誌」と返し、さらに高野氏が「結構危ないですよ、たまに本当のことが書いてありますから」と畳みかける。集まった人たちは次々と飛び出すふたりの会話に迷い込みます。

今回の対談は金沢市の三谷産業がAIなどを活用した最新のソリューションを紹介する情報フェアの一環として開いたもので、会場の金沢本社には、UFOや宇宙飛行士の写真などが埋め尽くすなど、さながら惑星に向かう宇宙船のようです。

「ハーバード大学の博士が『宇宙船だ』と断言している」

「実は1週間ほどで、宇宙船が地球に再接近します」。

対談の口火を切ったのは、月刊『ムー』編集長の三上丈晴氏。三上氏が語る「宇宙船」とは、恒星間天体「3i/ATLAS」のこと。太陽系の外からやってきた、この天体は、観測史上3番目となる異例の存在です。

「表向きは彗星と言われていますが、彗星にしては全然違う。軌道も、そして桁違いの大きさも」と三上氏は指摘します。

大きさはマンハッタン島ほどもあり、発見された当初は黄色っぽかったものが、太陽に近づくにつれて緑色に、そして最近では青色へと変化しているといいます。

この謎多き天体について、天文学の最高権威であるハーバード大学のアビ・ローブ博士は「宇宙船である。エイリアンが作った人工物だ」と断言していると三上氏は言います。

そして、この天体の出現を30年も前から知っていた人物こそが、かつて「スーパー公務員」と知られた高野誠鮮氏だと言うのです。

「2025年に見知らぬ青い星、緑の星が現れると。ホピ族の族長からですね、直接言われたのが、ここにいる高野さんなんです」三上氏から飛び出した驚きの発言。

「UFOの中でこの子に会ったもん」

高野氏は、石川県羽咋市役所の職員時代、UFOによる町おこしを仕掛け、宇宙科学博物館「コスモアイル羽咋」を設立。さらには限界集落だった神子原地区をブランド米「神子原米」で再生させ、ローマ法王にも献上したことで知られます。

その高野氏が、約30年前、市役所に勤めていたある日、世界的ピースメーカーとして知られる僧侶・寺沢潤世氏と共に訪ねてきた5人のネイティブアメリカンの首長たちと出会います。その中のひとり、ホピ族の族長が「青い彗星、星が現れてくるから気をつけなさい。2025年、大変なことが起こるから」と語ったというのです。

さらに驚くべきことに、「奇跡のリンゴ」で知られる木村秋則氏もまた、ホピ族やナバホ族から「2025年、緑の星が現れるから気をつけて」という同じメッセージを受け取っていたというのです。

UFOが結んだ不思議な縁。木村氏はUFOに誘拐されたと言い、時を同じくして、市役所に勤める前、放送作家だった高野氏は、UFOに誘拐されたというアメリカ人女性を取材し、番組を制作していました。

青森の自宅で偶然その番組を見ていた木村氏は、画面に映る金髪の女性を見て「この子知ってる！円盤の中でこの子に会ったもん！」と叫んだといいます。後にふたりは、自然栽培の指導者を招く側、招かれる側として不思議な出会いを果たします。

高野氏が羽咋市で立ち上げた宇宙科学博物館「コスモアイル羽咋」展示物のほとんどが「本物」

「偽物は作った瞬間から価値がなくなる」。その信念のもと、高野氏はNASAや旧ソ連と直接交渉し、実際に宇宙開発で使用された本物の宇宙船やバックアップ機材を100年間無償で借り受けるという前代未聞の契約を取り付けました。

その過程で深めた宇宙飛行士たちとの交流の中で、高野氏は数々の衝撃的な事実を耳にします。中でも、アポロ計画が17号で突如中止された理由について、最後の月面着陸者であるジーン・サーナン船長から直接聞いたというのは…

「二度と来るな、と言われたんだ」。

「頼むから地球人よ、これ以上邪魔をしないでくれ」。

それは、耳ではなく、胸に直接響いてくるような「声」だったと高野氏は振り返ります。

また、三上氏は「アメリカ人ばっかりで行くから、来るなと言われる。日本人を連れていけと。日本人に特別な思いをエイリアン側も持っているのではないか」と謎に迫ります。

2021年、アメリカ国防総省はUFOに関する調査報告書を議会に提出。UFOを「UAP（未確認異常現象）」と呼び、その存在を公式に認めました。さらに、調査機関として「AARO（全領域異常現象解決局）」を設置。日本でも超党派の議員連盟が「日本版AARO」の設立を政府に提言するなど、世界はUFO情報公開の時代へと歩み出しています。

「いよいよ来年なのか、2026年には本当に地球外知的生命体の存在を認めるんじゃないのか」

三上氏は言う。「1週間ほどで、実は宇宙船が地球に最接近します。2025年にそれが現れる意味というのも当然あるはず。それに先立って2021年にアメリカがUFOの存在を認めたという一連の流れで、いよいよ来年なのかな。2026年は地球外知的生命体＝「宇宙人」の存在を認めるんじゃないか」。

かつてNSA（アメリカ国家安全保障局）が機密文書の中で「高度な文明と接触した際、独自の文化を保ちながら生き残る最高の前例は日本人である」と分析したと言われる中で、私たち日本人が果たすべき役割は大きいのかもしれない…

ますます謎が深まる中、2026年の大予言で宇宙会議は幕を閉じました。