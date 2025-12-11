今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年12月12日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


弱気になって失敗しがちな日。気合を入れ直そう。

11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


身内びいきの強さが運気低下の原因に。公平な態度を心掛けて。

10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


友達と仲間割れしそう……。あなたがまとめ役を買って出て。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


バーゲンに注目。意外な掘り出し物に出会えて心が弾みそう。

8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


ガムシャラな行動はトラブルのもと。落ち着いた姿勢で。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


細かくなり過ぎると周囲からブーイングが。適度なゆるさを大切に。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


居心地のいい部屋づくりが幸運のカギ。花を飾るのも◎。

5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


ちょっとしたハプニングあり。臨機応変に対応すること。

4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


周囲が味方してくれる日。1人ではできないこともクリアできそう。

3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


楽しいことがいっぱい。存分に楽しめば気分も爽快！

2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


遠出のドライブを。自然と親しめば気分もリフレッシュ。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


やる気満々に。高い目標を持てば成果もついてくるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)