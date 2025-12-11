2025年12月12日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
弱気になって失敗しがちな日。気合を入れ直そう。
11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
身内びいきの強さが運気低下の原因に。公平な態度を心掛けて。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
友達と仲間割れしそう……。あなたがまとめ役を買って出て。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
バーゲンに注目。意外な掘り出し物に出会えて心が弾みそう。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
ガムシャラな行動はトラブルのもと。落ち着いた姿勢で。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
細かくなり過ぎると周囲からブーイングが。適度なゆるさを大切に。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
居心地のいい部屋づくりが幸運のカギ。花を飾るのも◎。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ちょっとしたハプニングあり。臨機応変に対応すること。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
周囲が味方してくれる日。1人ではできないこともクリアできそう。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
楽しいことがいっぱい。存分に楽しめば気分も爽快！
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
遠出のドライブを。自然と親しめば気分もリフレッシュ。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
やる気満々に。高い目標を持てば成果もついてくるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)