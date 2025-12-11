2年連続CY賞左腕のドジャース移籍は「ほぼまとまった状態」LA地元局記者の投稿は“真実”なのか
スクーバルのドジャース移籍の噂が波紋を広げている(C)Getty Images
タイガースのタリク・スクーバルがドジャースへ移籍するという噂は本当なのか。米国でもこの話題に注目が集まっている。
【動画】ドジャースタジアムでも流れる！？ディアスが熱い登場曲でマウンドへ
2年連続でサイ・ヤング賞に輝いた左腕に対して、ロサンゼルスの地元局『KTLA』のデビッド・ピンガロア記者は自身のXで「スクーバルに関する取引はほぼまとまった状態だと聞いている。細部は合意済みで、枠組みも完成している。現在、成立を足止めしているのは長期契約延長とデトロイト（タイガース）側のオーナー承認だ」と投稿した。
この衝撃的な内容を受け、米メディア『ClutchPoints』は、「過去に大型トレードのニュースで的外れな発言をしており、ロサンゼルス・レイカーズが2023〜24シーズン中にレブロン・ジェームズをトレードする交渉をしていると主張していたが、もちろんそれは結局実現しなかったことを指摘しておくべきだろう」と伝え、同記者の情報は信憑性に疑問があると見ている。
ただ「もし彼によるスクーバルのトレードに関する情報が正しかった場合、それはドジャースにとって間違いなく大きな後押しとなるだろう」と記し、「ドジャースはすでに球界で群を抜いて最高の先発ローテーションを擁しているものの、昨シーズンは深刻な故障者問題に悩まされ、プレーオフの直前になってようやくほぼ万全の状態に戻ったばかりだったからだ」と指摘した。
果たしてこのトレードは実現するのか。ドジャース側の交換要員も明らかになっていない中、今後の行方が気になるところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
