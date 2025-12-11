「似てる？」黄皓、娘と満面の笑みツーショット公開！ 「デレデレですね」「こんな表情をするなんて」
実業家の黄皓さんは12月11日、自身のInstagramを更新。かわいらしい娘とのツーショットと、食事風景を公開しました。
【写真】娘に“デレデレ”な黄皓
コメントでは「可愛すぎます」「幸せ〜」「そっくり」「似てる」「美少女」「もうデレデレですね」「こんな黄さん見る日が来るなんて 嬉しい」「バチェロレッテって出てきた時の黄さんがこんな表情をするなんてだれが想像できただろう」と、絶賛の声が寄せられました。
「可愛すぎます」黄皓さんは「似てる？」とつづり、2枚の写真と2本の動画を投稿。娘とのツーショットです。2人ともかわいらしい笑顔を見せており、整った顔立ちがよく似ています。また動画は娘との食事の様子。「朝ごはん一緒に食べれるようになったんだけど パパのお箸じゃないと食べてくれない」とのことです。
「#あざとくて何が悪いの？」6日には「#あざとくて何が悪いの？ #どこかで見たことあるやつ #本家にも負けてない」などと添え、娘と見つめ合う動画を公開していた黄皓さん。溺愛していることが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)