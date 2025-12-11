ＪＯ１が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、この日結成６周年を迎えたことを記念した生配信を実施。来年４月に東京ドームおよび京セラドーム大阪で公演を開催することを発表した。

詳細は今後順次発表予定だが、河野純喜は「やばいっすね、わくわくが止まらない」と大興奮。川尻蓮は「まじで、まじで来た方が良いよ」と自信たっぷりに強調した。

発表映像では「ａｎｄ ｍｏｒｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ」と海外での公演もにおわせる文字も表示。與那城奨は「絶対に来て後悔させないライブにする」と呼びかけていた。

この日は、各自がメンバーとの相関図を作成してトークを展開するなどして盛り上がった。６周年の節目を迎えたことについて、それぞれが“条件付き”で感謝の思いを言葉にした。

「高音でアニメっぽく」話すことを命じられた川西拓実は「振り返ると楽しい記憶しかなかったな。これから何年たってもＪＡＭ（ファンネーム）の皆さんと一緒に生きていくんだ！俺は！生きていくんだ！」とユニークにコメント。「ひと言を言う度に投げキッス」を命じられた河野は「ＪＡＭ、６年本当にいろんなことがありました。でも今思うとこの仲間と一緒にいれたことが、本当に幸せでした。ＪＡＭの皆さんとスタッフの皆さんで、これからも本当に進んで行きたいなと思うぜ。ありがとう」と計７回の投げキッスを披露しながら感謝を伝えた。

また４月に開催した初の単独東京ドーム公演の模様を来年１月２１日にブルーレイ＆ＤＶＤとして発売するとともに１月３０日から全国の映画館で公開することや、７月に公開したドキュメンタリー映画「ＪＯ１ ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ『未完成』−Ｂｏｎ Ｖｏｙａｇｅ−」のブルーレイ＆ＤＶＤをグループのデビュー日である３月４日に発売することも発表した。

この日は活動休止中の鶴房汐恩、大平祥生に加え、金城碧海が体調不良のため欠席し、８人での生配信となった。