「ゴルフ・のじぎくオープン・最終日」（１１日、ＡＢＣＧＣ＝パー７２）

２日間競技の最終ラウンドが行われ３打差の５位から出た安田祐香（２４）＝ＮＥＣ＝と首位でスタートした中山三奈（３５）＝東広野ＧＣ＝が、１８ホール終了時、通算７アンダーで並んだ。

その後６ホールに及んだプレーオフの末、安田が勝利し、昨年に続いての、大会初となる連覇を果たした（２勝は過去に奥田靖己がいる）。

６ホールものプレーオフは「初めてです」と安田。

３打差でスタートした際に、「ボギーを打たないよう。あと、いいティーショットを打ちたい」と２日目のラウンドに臨んだ。前半で１打伸ばすと、１１番からの３連続バーディーで逆転。

さらに１５番パー５は残り２２０ヤードの２打目をスプーンで転がし上げ、５メートルを沈めてイーグル、この時点で中山に３打の差をつけた。

その後、安田が１打落とし、中山も再び伸ばして、ともに通算７アンダーでのプレーオフとなった。

１８番パー５で行われたプレーオフは最初の２ホールがともにパー。ここでカップを切り直し、続く２ホールはともにボギー、パーで決着がつかず。さらにカップを切り直して迎えた５番もパーで分けて、６ホール目に向かう。

安田はティーショットをバンカーに入れたが「その前にもバンカーからうまく打てたから」と、慌てることなく２打目をフェアウエーに置き、３打目はグリーン右下４メートル。これを先に沈め、中山は上からの２メートルがわずかにそれて、決着となった。

坂田塾神戸校、滝川二高卒と共通点の多い２人。「（中山は）神戸校で初めてのプロで、みんなの憧れでした。サインをもらいましたね」と安田。「そんな方といい戦いができてうれしい」と振り返った。来年、２０回記念大会は広野ＧＣで開催される。「出たいな」と、静かに３連覇を見据えた。

一方の中山は、後輩とのプレーに「１０歳離れているので。一緒に回るのも初めて」という。その安田と６ホールの“死闘”を演じたが、勝利を目指しつつも「（安田は）シード選手だし優勝もしている。いいところを盗みたいと思ってました」という。

敗戦に涙は流したが、後輩の「いいプレーを見させてもらいました」という収穫もある。

さらにこの８年ほど悩まされてきた左右の手首痛も今年になって良化。「ここまで戻ることができた、という自信がついた１年にもなりました」。ツアーへの挑戦、来年同大会でのリベンジ。中山のモチベーションも大いに高まりそうだ。