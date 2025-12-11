モデルのemma（えま、31）が11日、自身インスタグラムを更新。株式会社スターダストプロモーション退所を報告した。

emmaは「いつも応援してくださっている皆さまへ。私ごとではありますが、この度12年間お世話になった株式会社スターダストプロモーションとの専属契約を終了し、退所することをご報告いたします」と発表した。

続けて「18歳で上京したばかりの右も左もわからない私をスカウトしてくださり、これまで、たくさんの学びと愛を頂きました。今もこうしてモデルの仕事を続けてこられてるのも事務所や関係者の皆様のおかげです。これまでの経験はすべて大切な宝物であり、心から感謝しております」と事務所への感謝を伝えた。

続けて「そして、いつも温かく応援してくださるteam emmaの皆さまへ。これからもお仕事は続けていきますので、今後とも変わらず見守っていただけたら嬉しいです いつもたくさんの愛をありがとう。今後の自分の人生を深く考え、より自分らしく私なりのやり方で前へ進んでいきたいと思います」とファンへ呼びかけた。

emmaは「最近とても寒いので、お身体ご自愛ください。これからもよろしくお願いいたします 2025.12.11 emma」と自身の名で投稿を結んだ。